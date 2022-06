La respuesta de Carlos Alcaraz al fan que se tatuó su nombre y cometió un error garrafal: ¡Vaya huevos!

El tenista murciano, Carlos Alcaraz Garfia, se ha convertido es una de las sensaciones de esta temporada y sus grandes actuaciones le han hecho escalar hasta el séptimo lugar del ranking ATP. El deportista de 19 años al que muchos ven como el sucesor de Rafa Nadal ha desatado una gran pasión en la pista y también en redes sociales donde sus seguidores han aumentado a la par que sus triunfos. Unos de esos fan decidió desafiar al tenista en Twitter afirmando que si le contestaba a un tuit grabaría el del tenista en su cuerpo. Sin embargo, ocurrió algo inesperado y un error garrafal convirtió el reto en viral.

Ten cuidado con las cosas que prometes! 😂 — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) June 8, 2022

El tenista anunció a través de su red social que no podrá competir en el Torneo del Club Queen’s - el torneo preparatorio para Wimbledon- por un dolor en el codo y manifestó su deseo de estar ahí el próximo año y reparó en el mensaje de su seguidor al que no dudó en contestar.

El usuario de Twitter @PrimeGanet escribió al tenista por la red social y lo desafió: “Si @alcarazcarlos03 me responde a este tuit, me tatúo su nombre”, escribió el internauta . El tuitero, hincha del Real Murcia , nunca imaginó que su ídolo le respondería a los diez minutos: “¿Cumplirá su promesa?”, replicó Carlos Alcaraz junto a dos emojis.

El tatuaje erróneo de Alcaraz FOTO: Twitter larazon

Dicho y hecho. El seguidor de Alcaraz se puso manos a la obra. “He cumplido”, escribió. Sin embargo, no se dio cuenta de que el nombre de su ídolo, Carlos Alcaraz Garfia, estaba mal escrito y en vez de Alcaraz ponía ‘Alcazar’. Un error garrafal del que no tardaron en darse cuenta los usuarios y que el tenista decidió tomarse con humor.

Le has echado un par 🥚🥚! Estaba pensando en cambiarme el nombre unos días y ponerme Carlos Alcazar 😂, pero creo que te has ganado que te mande una camiseta! 🤝🏻 https://t.co/GYvZYPuJlL — Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) June 9, 2022

Con una buena dosis de humor, ha rectificado su tatuaje de alguna manera y ha cambiado la ‘z’ y la ‘r’ de lugar. “Reparado (Más o menos)”, continuó el usuario de Twitter.

El tenista de El Palmar, por supuesto, respondió al mensaje: “¡Le has echado un par! Estaba pensando en cambiarme el nombre unos días y ponerme Carlos Alcazar, pero creo que te has ganado que te mande una camiseta”.

La historia corrió como la pólvora en Twitter donde los usuarios, que calificaron de chapuza el nuevo tatuaje, derrocharon multitud de bromas y también halagos a Carlos Alcaraz por ser partícipe de la divertida anécdota.

si esto no hace gracia que baje dios y lo vea pic.twitter.com/YJmV8KJgth — Locura (@padrura) June 8, 2022

El tenista murciano ha pasado unos días con su familia en El Palmar y sigue recibiendo premios, como la Medalla de Oro de la Región de Murcia, siendo la persona más joven en obtener este reconocimiento, con sus 19 años recién cumplidos.