Nadal dejó destrozado a Fritz: “Quería llorar”

Rafa Nadal necesitó 4 horas y 20 minutos para vencer a Taylor Fritz en los cuartos de final de Wimbledon. Fritz desperdició una ventaja de dos sets a uno y terminó cayendo en el tie break del quinto. El estadounidense se quedó totalmente destrozado por esta derrota, que calificó como “la peor” de su carrera y reconoció al final del partido que después de caer contra el español “quería llorar”.

“Estoy bastante seguro de que esta es la peor derrota de mi carrera, porque después del partido me senté y quería llorar. Nunca me ha pasado eso después de un partido. Nunca he sentido que pudiera llorar después de una derrota. Solo con eso os podéis hacer a una idea de por qué esta derrota duele más que cualquier otra que haya tenido”, confesó Fritz en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Nadal.

El choque estuvo marcado por la lesión abdominal que sufrió Nadal y que obligó al español a jugar con fuertes dolores la mayor parte del encuentro. Preguntado por ello, Fritz descartó que el español fingiera esos problemas: “No, no creo que haya fingido una lesión. Su servicio perdió velocidad, iba 15-20 kilómetros más lento de lo normal. No haría eso porque sí. Creo que, en el segundo set se estaba moviendo raro, porque él no sabría exactamente lo que tenía. Eso quizá explica su movimiento durante un par de juegos. No era tan explosivo. No sé si se tomó unos antiinflamatorios o algo. Luego, una vez se habituó a la lesión, él sabía que solo le afectaba al servicio. Seguro que jugó con mucho dolor. Todos tenemos pequeñas lesiones a estas alturas de torneo. Así son las cosas”.

“Desde la línea de fondo, en el tercer, cuarto y quinto sets, estaba normal. Se movía muy bien, defendiéndose fantásticamente. Estaba rompiendo la pelota desde las esquinas y corriendo de lado a lado”, añadió Fritz.

Los gestos de dolor de Nadal eran tan evidentes que hasta su padre le pidió desde la grada que se retirara, pero Rafa no le hizo caso. Después del partido lo explicó en la sala de prensa: “Era duro retirarme en mitad del partido. La idea me pasó por la cabeza durante un buen rato, lo he hecho en algunas ocasiones y es algo que odio. No es fácil retirarse de Wimbledon en cuartos, me ha llevado mucho esfuerzo venir a jugar aquí. Y también me sentía muy bien jugando. No es fácil dejar Wimbledon. Quería terminar sin importar lo que pasara. Estoy orgulloso de mi espíritu y de la forma en la que he sido competitivo en estas condiciones duras”.