El especial mensaje de Kyrgios a Nadal tras saber que será su rival en semifinales de Wimbledon

Nadal contra Kyrgios, no puede haber una semifinal más emocionante en Wimbledon, por cómo se llevan, por cómo está Rafa Nadal físicamente y por cómo llega, de entusiasmado Nick Kyrgios: “Nunca pensé que estaría aquí. Creía que mi oportunidad ya había pasado, especialmente por donde estaba hace un par de años. Me siento realmente orgulloso de mí y de mi equipo por todo lo que hemos superado”, decía tras ganar los cuartos contra Garín.

El australiano hizo un repaso a su carrera: “Cuando gané pensaba en cómo las cosas pueden cambiar. Hubo un momento en el que estuve a punto de dejar el deporte. Es un logro especial para mí. Empecé a dudar de mí mismo. Hay mucha gente a la que quiero dar las gracias. Al mismo tiempo, no quiero que esto acabe aquí”. Superó una crisis grave: “Hace un año o año y medio tenía pensamientos de si quería seguir jugando. Perdí el amor, la chispa. Entonces, algunas cosas cambiaron en mi vida. Redescubrí que tengo a mucha gente que quiere que juegue, tengo mucho aún en el tanque. Ha sido un largo camino”.

Ahora es más profesional, más dedicado al tenis: “Siento que soy más maduro. Al principio de mi carrera, si llegaba a una tercera/cuarta ronda, estaría mucho tiempo con el teléfono, quizá ir a cenar y explorar”, ha descrito de sí mismo. Ahora tiene otras costumbres. “Pienso que todos tenemos el mismo objetivo en mi equipo, por eso funciona. Les hice saber que quería llegar bastante lejos e incluso levantar el trofeo. Es tan sencillo como irte a descansar, pero no siempre ha sido lo más fácil para mí”.

Nadal ha sido uno de sus enemigos. “Es muy especial enfrentarme a Rafa aquí. Hemos tenido auténticas batallas en la pista central, él me ganó una y yo otra. Somos dos personalidades completamente diferentes. Siento que nos respetamos mucho el uno al otro. Es un partido que todos quieren ver. Tengo que asegurarme de que mi cuerpo esté preparado”, continúó Kyrgios.

El australiano tiene otro frente abierto en la justicia australiana porque su ex novia le acusa de violencia doméstica: “Quiero decir muchas cosas, dar mi versión de los hechos. Mis abogados me han aconsejado que no diga nada hasta que llegue el momento. Entiendo que todo el mundo quiera saber, pero por ahora no puedo dar demasiada información al respecto”, aseguró. “Soy humano y es duro leer sobre ello y que la gente pregunte. Es complicado concentrarte en la misión. Hoy eran cuartos de final en Wimbledon. Sé que en el fondo estoy preparado para ello. No ha tenido ningún impacto en mi preparación”.