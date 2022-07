La contundente advertencia a Kyrgios antes de la semifinal: “Nadal no se lo hubiera permitido”

Nick Kyrgios será el rival de Rafa Nadal este viernes en las semifinales de Wimbledon. El australiano, que superó en cuartos de final al chileno Cristian Garin por un claro 6-4, 6-3 y 7-6 (7/5), tiene un carácter volcánico y en el torneo ya ha sido noticia por su polémico comportamiento en su partido de tercera ronda contra el griego Stefanos Tsitsipas. Como consecuencia de esa actitud, Kyrgios recibió una contundente advertencia antes de medirse al tenista español: “Nadal no se lo hubiera permitido”.

El extenista británico John Lloyd, actual comentarista, dijo en su columna en el Daily Mail que “las payasadas de Kyrgios deben frenarse”. “Nick Kyrgios debería haber sido expulsado [en su choque contra Tsitsipas]. El árbitro perdió totalmente el control del partido, el tenis pasó a ser secundario y a Stefanos Tsitsipas se le hizo casi imposible jugar. Me gustan los entretenimientos, pero esto fue muy exagerado. Como dijo su rival, fue como jugar en un circo”, aseguró Lloyd, quien insistió en que el árbitro cometió un grave error: “Cuando el juez de línea se acercó al árbitro y le dijo que Kyrgios había insultado, éste tomó la decisión de no advertirle y eso fue un gran error. Tal vez el árbitro decidió dejarlo pasar, pero con Nick tienes que imponer tu autoridad porque, de lo contrario, te pasará por encima, y eso es lo que hizo”.

Según Lloyd, “el árbitro se dejó intimidar. Estaba completamente sometido y no sabía qué hacer”. “Ese tipo de comportamiento debe frenarse porque al final el tenis se vuelve secundario. Kyrgios básicamente estaba tratando de interrumpir el juego de su oponente”, continuó Lloyd, quien lanzó una contundente advertencia a Kyrgios antes de la semifinal contra Nadal: “Rafa no hubiera permitido que eso sucediera. Habría dado más importancia al árbitro, habría conseguido al supervisor. No se habría dejado intimidar como lo hizo Tsitsipas”.

Kyrgios pidió la descalificación de Tsitsipas por arrojar una pelota al público.



Clima tenso...pic.twitter.com/JYGs9k81Uh — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 2, 2022

Tsitsipas tuvo que soportar todo tipo de provocaciones de Kyrgios durante el partido y su grado de frustración llegó a tal nivel que después de perder el segundo set, el griego cometió el error de lanzar una pelota al público que alcanzó a un espectador. Como consecuencia de ello se produjo la airada reacción de Kyrgios, que increpó con dureza el juez de silla: “¿Eres tonto? ¿Cómo puede tirar una pelota a la grada, dar a alguien y que no lo descalifiquen? ¿Tiene que herir a alguien para que lo descalifiques? Dios mío, si hubiera hecho yo eso”.

La especialidad de la casa de Nick Kyrgios.



Despues la hizo de nuevo y a Tsitsipas no le gusto mucho.#Wimbledon pic.twitter.com/HYHGH74XC6 — PaloCTM! (@PaloCTMV2) July 2, 2022

Después del partido, Tsitsipas llamó acosador a Kyrgios: “Alguien tiene que sentarse y hablar con él. Es frustrante. No puedo sentarme ahí y actuar como un robot. Nick es alguien que no puede jugar sin montar un circo alrededor. Probablemente fuera un acosador en el cole. Tiene un lado malvado. Le di la mano porque es algo que hice siempre, felicitar a mi rival, pero no lo habría hecho”.