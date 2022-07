Así queda la histórica carrera de Nadal, Djokovic y Federer por los títulos de Grand Slam

Nadal asegura que lo lógico es que sea Novak Djokovic el que acabe con más títulos de Grand Slam de la historia. El serbio es el más joven del “Big 3″ y el que está más sano. Rafa se ha tenido que retirar de Wimbledon por una rotura abdominal que no debería ser muy preocupante porque se cura con reposo, pero está pendiente de su lesión crónica en el pie, aunque con el tratamiento que se ha realizado mira el futuro a corto plazo con más optimismo. El español tiene el récord de “Grandes” con 22, y eso que es el que menos ha disputado de los tres tenistas (su porcentaje de éxito es salvaje) que han dominado el circuito desde hace ya casi 20 años. Su baja en Londres es para evitar un mal mayor y tener que parar mucho tiempo y su vista está puesta en el Open USA, el segundo Grand Slam que más veces ha ganado, cuatro, por detrás, lógicamente, de los 14 Roland Garros. Este 2022 el zurdo ha dado el estirón y con el Open de Australia y Roland Garros ha roto el empate a 20 con el que empezaron los tres y ha tomado ventaja.

Djokovic se la ha recortado en el que durante los últimos años es uno de sus reinos (el otro es Australia). Ha llegado a 21 y se ha quedado a uno de distancia en un 2022 complicado para él. No pudo jugar en Australia por no estar vacunado, fue superado por Rafa en Roland Garros en los cuartos en uno de los mejores partidos que han jugado, y son muchos, hasta 59; y en estos momentos no puede acudir al Open USA, si no cambia la normativa, porque no puede entrar en EE UU sin la vacuna contra el covid. Tiene obstáculos en el camino que no son lesiones, pero el nivel mostrado en el All England hace pensar que queda jugador para mucho rato.

Federer se ha quedado en 20 y parece difícil que vaya más lejos de ahí. Este 2022 está perdido, aunque haya anunciado su participación en la Laver Cup y en el torneo que se juega en su casa, Basilea. Quiere volver en 2023 de forma más o menos regular, con 41 años, y ya adelantó que su sueño es poder volver a jugar en la central de Wimbledon. Si la recuperación de sus problemas de rodilla, de la que ha sido operado tres veces, se lo permite, quizá sí juegue de nuevo en la hierba de Londres, pero siendo competitivo parecería un milagro... Que si alguien puede lograr es él.