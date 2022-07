La extraña clasificación ATP tras Wimbledon: Djokovic cae en picado, Nadal sube y apunta al número uno y Federer desaparece

El veto de Wimbledon a los tenistas rusos por la guerra en Ucrania tuvo como castigo para el Grand Slam inglés que esta temporada no se iban a repartir puntos. Eso ha dejado una anomalía que algunos ex tenistas como Andy Roddick, siempre activo en redes sociales, han denunciado: “Tiece cero sentido”, escribe en Twitter el estadounidense. Y es que Djokovic, el campeón en el All England Club tras derrotar a Kyrgios en la final, ha caído hasta cuatro posiciones en la clasificación y ahora es el siete del mundo.

Como el serbio era el defensor del título ya le han quitado los 2.000 puntos que logró en 2021, pero no le han sumado nada, de ahí esa situación en el ranking. No estaba tan bajo desde 2018, aunque Nole ya dijo que la clasificación ahora no es una motivación para él, pues ya ha batido el récord histórico de semanas como número uno, dejándolo en 373 y dejando atrás las 310 que tenía Roger Federer.

El uno sigue siendo Medvedev, que no jugó en Wimbledon, claro, al ser ruso; y el dos el alemán Alexander Zverev, baja también en el All England por la terrible rotura en un tobillo que se hizo en las semifinales de Roland Garros ante Nadal. Precisamente Rafa, que llegó hasta semifinales pero no pudo disputarlas por su rotura abdominal, asciende un puesto y regresa al podio, para colocarse tercero.

Al español tampoco le preocupa demasiado a estas alturas de carrera el puesto en el que está, pero lo cierto es que el panorama es favorable para que regrese al número uno e incluso podría acabar el año en lo más alto. La temporada pasada a estas alturas más o menos paró por su lesión crónica en el pie, por lo que no defiende puntos y en todos los torneos sumaría, mientras que Medvedev tiene que defender 2.000 del US Open, 1.000 de las ATP Finals, 1.000 del Masters 1.000 de Canadá, 600 de París y 360 de Cincinnati; mientras que Zverev, que todavía no se sabe cuándo podrá volver e incluso si podrá hacerlo este curso en condiciones, tiene 1.300 de las ATP Finals, 720 del US Open, 1.000 de Cincinnati, 360 de París, 90 de Canadá, 500 de Viena...

Hay que recordar que los puntos en la ATP por los torneos duran 52 semanas. Una vez transcurridas, se pierden y como coincide en el calendario que el torneo se vuelve a disputar, se suma lo conseguido en esa edición. Así, por ejemplo, al acabar el US Open, Medvedev perderá los 2.000 puntos de 2021, y se le sumarán los logrados este curso en función de la ronda a la que acceda, por tanto en el mejor de los casos, si repitiera título en Nueva York, se mantendría igual; mientras que a Nadal, como no jugó, se le resta cero y todo será sumar. Lo que falta por ver es cómo se recupera el balear del problema abdominal, que no debería tener problemas, y a qué torneos acude: su calendario inicial es el Masters 1.000 de Montreal, saltarse Cincinnati e ir al US Open.

Carlos Alcaraz también sube un puesto y se coloca sexto, igualando su mejor posición hasta el momento.

Quien desaparece de la lista es Roger Federer. El suizo lleva un año sin jugar. Sólo le quedaban los puntos de Wimbledon 2021, cuando accedió a cuartos y se marchó medio cojo. El dominador de la ATP durante 310 semanas ahora mismo no tiene ránking, aunque su intención es jugar este curso en Basilea (también la Laver Cup, pero no es oficial) y en 2023 intentar hacer un calendario ajustado a su edad y a su condición física. Invitaciones de torneos no le van a faltar.

Así está el “top 10″