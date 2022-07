“Te voy a calentar la cara, hijo de puta”. La denuncia de un tenista de 17 años al ser amenazado por un apostante

Las apuestas son un problema en cualquier deporte, especialmente en torneos o campeonatos alejados de la élite, donde la visibilidad es menor y los riesgos al amenazar o “comprar” a los deportistas se minimizan. Sucede en todos los deportes, hace unas semanas hubo varios detenidos por una trama que amañaba partidos de fútbol. Pero en deportes individuales, como el tenis, el problema es mucho mayor.

Sólo hace falta comprar a uno para garantizar la apuesta. Y cuando los deportistas no se venden y la apuesta sale mal se desatan la ira y las amenazas.

Cosas que hay que aguantar con 17 años y el submundo de las apuestas, @ATPTour_ES @atptour @ITFTennis pic.twitter.com/L1r8sVQ7Gd — Dani Merida (@Mridatenis1) July 8, 2022

Es lo que denuncia el joven tenista español Daniel Mérida en su cuenta de Twitter. “Cosas que hay que aguantar con 17 años y el submundo de las apuestas”, dice. Y menciona a la ATP y a la Federación Internacional de Tenis para que tomen medidas.

“Yo te voy a calentar la cara, pedazo hijo de puta. Como te pille, verás. Le rompes el saque en el primer juego y luego regalas tu saque, hijo de puta. Y eso no es todo, luego te comes un 40 a 0. Te pillaré, estamos en el mismo país y te calentaré la cara, hijo de puta. Aquí no estás jugando solo, cabrón”, le decía un usuario en Instagram.

Ese “aquí no estás jugando solo” es la clave. Los apostantes responsabilizan a los jugadores como si estuvieran en el mismo equipo.

Daniel Mérida ocupa ahora el puesto número 551 en el ranking de la ATP. Y esa ha sido su mejor posición hasta el momento, a la que ha accedido después de alcanzar los octavos de final en el torneo de Getxo. Mérida cumplirá los 18 en septiembre.

Mérida es el segundo sub’18 en la lista de la ATP y su próximo objetivo es participar en el Challenger de Pozoblanco al que ha sido invitado.