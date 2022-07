Horario y dónde ver en TV el Alcaraz-Krajinovic de Hamburgo

Carlos Alcaraz se enfrenta este jueves al serbio Filip Krajinovic en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo, primer torneo que disputa el tenista murciano después de su participación en Wimbledon, donde fue eliminado en octavos por el italiano Jannik Sinner.

El partido entre Alcaraz y Krajinovic, número 43 del mundo, comenzará no antes de las 18:00 (hora peninsular española) y se podrá ver en directo a través de los canales de Movistar+.

El murciano sufrió en su estreno en el torneo y tuvo que ir hasta los tres sets para deshacerse del alemán Nicola Kuhn, número 259 del mundo. Alcaraz necesitó dos horas y 26 minutos para ganar a Kuhn por 3-6, 6-1 y 7-6 (7/3). También lo pasó Krajinovic para vencer al argentino Sebastián Báez, al que superó por 6-1, 4-6 y 7-6 (8/6) en dos horas y 24 minutos.

Cabeza de serie número 1 del torneo, Alcaraz dejó claro en la conferencia de prensa previa al torneo que su gran objetivo para lo que queda de temporada es clasificarse para las ATP Finals de Turín, más que situarse entre los tres primeros del ranking mundial. “[El top 3] sería un buen objetivo, pero ahora mismo mis pensamientos no están en el ranking, sino en llegar a las ATP Finals de Turín a final de temporada. Para mí la clasificación, ahora mismo, no es lo más importante, aunque lucho por seguir ganando partidos y ganando torneos, eso es lo que me llevará a seguir subiendo”, declaró Alcaraz.

Alcaraz destacó que durante esta temporada ha ido aprendido varias cosas importantes: “He aprendido cómo debo jugar contra los mejores jugadores del mundo, en los grandes estadios y en los momentos importantes. He aprendido cómo manejar la presión, cómo manejar los nervios en los partidos grandes. Ahora me siento mucho más maduro en ese aspecto. Supongo que por eso ahora estoy donde estoy”.

“He tenido resultados sorprendentes este año, no esperaba evolucionar tan rápido como lo he hecho, pero trabajo para ello. Como siempre digo, el trabajo duro tiene su recompensa, aunque en mi caso ha sido todo un poco rápido y sorprendente”, añadió.

A lo largo de este año, en el que ha irrumpido con fuerza en el circuito, Alcaraz también ha aprendido a manejar la presión: “Sé bien cuáles son mis objetivos, no pienso demasiado en la presión que llegue desde fuera. Intento seguir aprendiendo, seguir sumando experiencias y buscar siempre dar mi mejor versión en cada partido. Siento que juego para mí, para mi equipo y mi familia, no me centro en las expectativas que pueda tener la gente. Simplemente lo aparto”.