Kyrgios se cree el mejor cuando juega bien: “Mis rivales no tienen mucho que hacer”

El tenista australiano Nick Kyrgios ha visto renovada su confianza en sí mismo después de alcanzar la final de Wimbledon, que perdió contra Novak Djokovic. Al no repartirse puntos para el ranking ATP en el torneo londinense, su buen rendimiento no le sirvió para ascender en la clasificación y actualmente ocupa el puesto 47. Si en las próximas semanas no logra ascender en el ranking, el australiano no será cabeza de serie en el US Open, el último Grand Slam del año, que comienza el 29 de agosto.

La primera oportunidad para recuperar puestos ya se la ha escapado, puesto que no pudo jugar en Atlanta debido a unas molestias en su rodilla izquierda. Sin embargo, no ser cabeza de serie es algo que no parece preocupar mucho a Kyrgios, que está crecido y ha hecho unas declaraciones en las que muestra una ilimitada confianza en sí mismo, aunque también se pueden interpretar como un menosprecio a todos sus rivales. “Ha sido así durante toda mi carrera. Mis rivales saben perfectamente que, sea o no cabeza de serie, todo depende de mí cuando nos enfrentamos. Si estoy con confianza y logro jugar bien, realmente no tienen mucho que hacer. Ahora mismo seré 60 del mundo, pero yo siempre me siento como un top 10″, aseguró Kyrgios, que no es el 60 del mundo, sino el 47.

Su actuación en Wimbledon puede marcar un antes y un después en el australiano, que en una reciente entrevista concedida a Prakash Amritraj contó sus sensaciones: “No pude dormir durante dos días tras la retirada de Rafa. Físicamente me sentía muy bien, pero mentalmente.... Hice mi mejor actuación en un Grand Slam contra Krajinovic y luego el partido contra Tsitsipas fue una montaña rusa, en la que me sacaron los músculos. Ha sido el torneo de mi vida y no hay razón para olvidarlo. Es emocionante, todavía miro hacia atrás y me da mucha confianza. Me impresionó haber llegado hasta el final y estar a un solo paso de levantar el trofeo. Creo que todos los tenistas que cogen una raqueta quieren ganar Wimbledon algún día. Creo que es el mejor título de la historia”.

Llegar a la final de Wimbledon también sirvió a Kyrgios para poner en valor lo conseguido por Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slams, Novak Djokovic, que ha logrado 21, y Roger Federer, vencedor de 20: “Hay que ser un animal mental para ganar un Grand Slam. Creo que ahora tengo más respeto a Novak, Federer y Nadal. Es increíble jugar contra uno de ellos en la final: Nole parecía que estaba fresco, que no había estado jugando al tenis en las últimas dos semanas”. “Se puede perder un Grand Slam en un día, pero no se puede ganar. Lleva muchos días. Sabes que tienes que jugar un partido y tener un día de descanso, tienes que tener la capacidad mental para seguir haciendo lo mismo durante quince días al más alto nivel”, continuó.