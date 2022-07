El inesperado elogio que parece un insulto de Kyrgios a Nadal, Djokovic y Federer

El tenista australiano Nick Kyrgios habló en una entrevista concedida a Prakash Amritraj de las sensaciones tan especiales que vivió en el pasado torneo de Wimbledon y lo que significó para él disputar la final contra Novak Djokovic. Kyrgios aseguró que después del torneo londinense siente que Rafa Nadal, Djokovic y Roger Federer le respetan más y lanzó un inesperado elogio a esos tres jugadores: “Hay que ser un animal mental para ganar un Grand Slam”.

“No pude dormir durante dos días tras la retirada de Rafa. Físicamente me sentía muy bien, pero mentalmente.... Hice mi mejor actuación en un Grand Slam contra Krajinovic y luego el partido contra Tsitsipas fue una montaña rusa, en la que me sacaron los músculos. Ha sido el torneo de mi vida y no hay razón para olvidarlo”, destacó Kyrgios.

“Es emocionante, todavía miro hacia atrás y me da mucha confianza. Me impresionó haber llegado hasta el final y estar a un solo paso de levantar el trofeo. Creo que todos los tenistas que cogen una raqueta quieren ganar Wimbledon algún día. Creo que es el mejor título de la historia. También hablé con mi equipo, que si ganaba la competición perdería otra motivación”, continuó explicando el australiano lo que significó para él disputar la final del torneo.

Kyrgios aseguró que hay que ser especial para ganar un Grand Slam, un elogio con el que el australiano pone en valor lo conseguido por Nadal, ganador de 22 grandes, de Djokovic, vencedor de 21, y de Federer, de 20. “Hay que ser un animal mental para ganar un Grand Slam. Creo que ahora le doy un poco más de respeto a Novak, Federer y Nadal. Es increíble jugar contra uno de ellos en la final: Nole parecía que estaba fresco, que no había estado jugando al tenis en las últimas dos semanas, y nunca pareció molesto”.

El australiano incidió en lo importante que es la fortaleza mental para ganar este tipo de torneos tan importantes: “Se puede perder un Grand Slam en un día, pero no se puede ganar. Lleva muchos días. Sabes que tienes que jugar un partido y tener un día de descanso, tienes que tener la capacidad mental para seguir haciendo lo mismo durante quince días al más alto nivel”.

Kyrgios también dejó un recado en la entrevista para el griego Stefanos Tsitsipas, con el que protagonizó un partido muy caliente en Wimbledon. Durante ese encuentro, el australiano llegó a hacer un saque de cuchara, otro entre las piernas y festejó un tanto como si fuera un futbolista. También llamó “tonto” al árbitro después de que Tsitsipas lanzara una pelota al público y el griego respondió llamando diablo y acosador al australiano. Durante su conversación con Prakash Amritraj, Kyrgios hizo una broma sobre Tsitsipas: “Tengo muchos torneos de dobles que jugar, incluso en Washington. Estoy muy emocionado. Mi último compañero fue Stefanos, no puede ser peor que eso”.