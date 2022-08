El camino de Alcaraz en el Masters 1.000 de Montreal, donde es segundo cabeza de serie tras las bajas de Nadal y Djokovic

Se ha sorteado el cuadro del Masters 1.000 de Montreal y las circunstancias han llevado a Carlos Alcaraz a ser el segundo cabeza de serie. El murciano es el cuatro del mundo, el mejor ranking de su carrera, pero es que el dos, Zverev, no estará en Canadá porque sigue recuperando de la operación de tobillo tras la terrible lesión de Roland Garros, y a última hora también se cayó el tres, Rafa Nadal, que se resintió un poco de su rotura abdominal y prefirió no arriesgar.

La otra ausencia notable es la de Djokovic, que no puede entrar en Canadá al no estar vacunado contra el covid, y si no hay novedad lo mismo le pasa a pasar con el Masters 1.000 de Cincinnati y con el último Grand Slam del año, el US Open.

Cilic, Rublev, Sinner...

Por tanto, Alcaraz es el segundo favorito en Montreal, por detrás de Medvedev. El murciano sigue viviendo, por tanto, la nueva realidad que le ha llegado rápido, ya que, por ejemplo, en 2021 no disputó este mismo torneo porque no tenía ranking suficiente. Carlitos está por la parte baja del cuadro y este es su teórico camino: de la primera ronda está exento por su posición privilegiada, el estreno será ante el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul y el canadiense Pospisil. En los octavos podría vérselas con Cilic, aunque también están por ahí Khachanov e incluso el argentino Cerúndolo, que lleva un gran año; en cuartos el teórico rival sería Rublev y en las semifinales, Tsitsipas o Sinner, que ha sido su verdugo recientemente en dos ocasiones: en los octavos de Wimbledon y en la final de Umag. Después de ese partido, Alcaraz dijo: “Encontraré la manera de derrotarte”.

Para la final sería Medvedev, aunque el ruso puede tener un comienzo explosivo contra Nick Kyrgios.

Alcaraz vuelve a la pista dura después de haber jugado dos torneos en tierra batida (Hamburgo y Umag, derrotado en la final de ambos) tras Wimbledon. El balance el joven tenista en esta superficie en 2022 es de 12 victorias y dos derrotas, las sufridas ante Rafa Nadal en las semifinales de Indian Wells y ante Berrettini en la tercera ronda del Open de Australia. En el Masters 1.000 de Miami se proclamó campeón.

En Montreal también juegan Davidovich, que tiene un arranque durísimo contra Schwartzman; Albert Ramos, que se mide a Goffin; Roberto Bautista, reciente campeón en Kitzbühel, que tendrá como oponente a un jugador de la previa; Pablo Carreño, que tiene a Berrettini, ni más ni menos, para empezar; y Pedro Martínez, que debuta contra Monfils.