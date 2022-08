Así está la clasificación ATP: Alcaraz sigue subiendo y ya está con el mejor ranking de su vida

Carlos Alcaraz no pudo con Sinner en la final del ATP 250 de Umag, por lo que no pudo retener la corona que logró el año pasado, el que supuso el primer título de su carrera, el comienzo de un ascenso meteórico que le ha llevado a estar ya rozando el podio de los mejores del mundo. La actualización de la clasificación ATP este lunes uno de agosto de 2022 refleja la subida del joven murciano, que en mayo cumplió 19 años, al cuarto lugar, el mejor de su carrera. El “top 10″ es el siguiente:

Medvedev (Rus) 7.625 puntos Zverev (Ale) 6.850 puntos Nadal (Esp) 6.165 puntos Alcaraz (Esp) 5.035 puntos Tsitsipas (Gre) 5.000 puntos Djokovic (Ser) 4.770 puntos Ruud (Nor) 3.685 puntos Rublev (Rus) 3.575 puntos Auger-Aliassime (Can) 3.445 puntos Sinner (Ita) 3.395 puntos

Rafa Nadal se mantiene en el tercer lugar y ya se está preparando para reaparecer después de haber tenido que retirarse de Wimbledon antes de disputar la semifinal con Kyrgios por su rotura abdominal. El balear se entrena en su Academia en Manacor con la vista puesta en volver en el Masters 1.000 de Montreal (8-14 de agosto), paso previo al gran objetivo, el US Open (29 agosto-11 septiembre). El líder es Medvedev, que esta semana también vuelve a la actividad en Los Cabos (México) tras más de un mes sin competir, pues el veto de Wimbledon a los jugadores rusos le dejó sin pisar la hierba del All England Club. Su último torneo fue en Mallorca el pasado 23 de junio: perdió contra Roberto Bautista en cuartos de final. Por delante tiene la dura tarea de defender el US Open que logró el año pasado. El dos es Zverev, que sigue de baja por su rotura de los ligamentos del tobillo en Roland Garros.

Cuando Alcaraz ganó hace un año en Umag ascendió al puesto 55 de la clasificación y ahora es el cuatro después de un 2022 en el que ha conquistado dos Masters 1.000, el de Miami y Madrid, además de los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona Open Banc Sabadell, el histórico Conde de Godó. El murciano es el segundo tenista que más partidos ha disputado en este 2022, con 49, de los que ha ganando 42, lo que le convierte en el tenista con más triunfos del curso. Respecto a partidos, sólo le supera Tsisipas, que tiene 56 encuentros para alcanzar los mismos 42 éxitos que Alcaraz.