Primer palo para Djokovic antes del US Open: no podrá disputar el Masters 1.000 de Canadá por no estar vacunado

Novak Djokovic se sigue entrenando y en sus redes sociales ha dejado imágenes haciendo ejercicios de fuerza empujando un Porsche o de elasticidad bailando capoeira. Mantiene hasta última hora la esperanza de poder disputar el US Open, pero ya ha recibido el primer golpe: no podrá acudir al Masters 1.000 de Canadá, cuyo cuadro masculino se juega este año en Montreal (el femenino en Toronto), por no estar vacunado. Precisamente esa será la cita en la que reaparezca Rafa Nadal después de haberse recuperado ya de la rotura abdominal que le impidió jugar las semifinales de Wimbledon.

La negativa del tenista serbio a inocularse contra el covid hace que ahora mismo no pueda viajar a Canadá, y lo mismo sucede con el US Open, el último Grand Slam del curso, que en principio y salvo que pase algo extraño a última hora no va a disputar al no poder volar a Estados Unidos. Nole anuncio ya en febrero que estaba dispuesto a sacrificar su carrera antes que vacunarse y después de ganar Wimbledon reafirmó que en sus planes seguía sin entrar la opción de inmunizarse por este método. En enero, ya se lio bien gorda en el Open de Australia, donde en principio le dejaron entrar por una exención médica, pero le retuvieron en el aeropuerto para después dejarle pasar e incluso llegó a entrenarse, pero después fue trasladado a un hotel donde se lleva a los migrantes sin papeles y fue a juicio y terminó abandonando el país más o menos por considerar que era un peligro público y que promovía a los antivacunas.

Las desgracias de Nole

Apenas pudo jugar al principio del curso. Sí lo hizo en la gira de tierra. Ganó Roma, pero en Roland Garros le frenó Nadal en cuartos en uno de los mejores partidos que han jugado. En Wimbledon sí participó y venció, pero en la Catedral este año no se reparten puntos como castigo por el veto que hicieron a jugadores rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania. Por tanto, esos 2.000 puntos que no le cuentan más los 2.000 que no pudo defender en Australia han hecho que caiga al sexto puesto en la clasificación ATP. Ahora seguirá cediendo terreno, pues en el US Open 2021 fue finalista y no podrá defender otros 1.200 puntos que se irán al limbo. En septiembre, sólo tendrá puntos de uno de los cuatro “Grandes”, Roland Garros.

Esta vez no habrá circo con él: directamente no le dejarán entrar en Estados Unidos y se acabó la discusión. Aunque algunos tenistas como el australiano Millman, que se dio de baja del torneo de Los Cabos precisamente por contraer covid, han salido en defensa de Djokovic: “Si todo el país estuviera siguiendo las mismas reglas, entonces estoy totalmente a favor de que hagan cumplir con unos requisitos de vacunación de entrada. Sin embargo, por lo que vi, prácticamente nadie las cumple, el torneo permite competir a ciudadanos no vacunados y sólo el 30% tiene la dosis de refuerzo [...] Entonces no entiendo por que Djokovic no puede venir a competir”.