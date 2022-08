Alexander Zverev desvela la enfermedad que le obliga a pincharse desde que era pequeño

Alexander Zverev ha desvelado que durante toda su carrera ha tenido que lidiar con un problema que no le ha impedido llegar a la élite del tenis: cuando tenía cuatro años le diagnosticaron que tenía diabetes de tipo 1. “Cuando era pequeño no pensaba mucho en ello, después cada vez más. Quiero demostrar que se puede llegar muy lejos con esta enfermedad. Ahora, muchos años después y también con los éxitos cosechados a mis espaldas, me siento lo suficientemente cómodo y confiado como para hacer pública esta iniciativa”, desveló.

La diabetes tipo 1 hoy en día no es curable y quienes la padecen tienen que inyectarse insulina el resto de su vida. El tenista alemán anunció que va a crear una fundación para luchar contra esta enfermedad y explicó que pretende ser un modelo para quienes la sufran y un apoyo para los niños “que aún pueden evitar contraer la diabetes con una vida activa y la prevención adecuada”. Su fundación proporcionará insulina y otros medicamentos vitales y financiará proyectos para los jóvenes afectados. “Estoy en la situación privilegiada de vivir una vida que siempre quise vivir. Siempre quise jugar al tenis, viajar a torneos por todo el mundo y ser uno de los mejores tenistas del mundo. Que lo haya conseguido es principalmente gracias a mis padres y a mi hermano, que siempre me apoyaron incondicionalmente y lo siguen haciendo”, aseguró. Como es consciente de que no todos los niños han tenido “tanta suerte” como él, lo que pretende es “devolver algo y ayudar a otros enfermos en su camino”.

Cerca de reaparecer

Zverev tiene 25 años y ha ganado 19 torneos, entre ellos 5 Masters 1.000 y dos Copas de Maestros, y va detrás de su primer Grand Slam (llegó a la final del US Open 2020). También es el actual campeón olímpico después del oro que ganó el pasado verano en Tokio. Es el número dos del mundo, en el mejor ranking de su carrera, y está a punto de reaparecer después de la grave lesión que sufrió en la semifinal de Roland Garros que le enfrentó a Rafa Nadal, que iba por las tres horas de duración y no se habían disputado ni dos sets completos.

El alemán se dobló el tobillo y su grito fue desgarrador. La sospecha se hizo realidad: se había roto los ligamentos y tuvo que pasar por el quirófano. Su intención es tratar de volver en el US Open, aunque tiene el tiempo justo.