Las impresionantes casas de Nadal, Djokovic y Kyrgios: ¿Quién lidera el ranking?

Son sin dudas tres top del tenis. Los que acaparan todas las miradas ya sea por sus victorias o por sus locuras, como en el caso de Kyrgios. Nadal ocupa el puesto número tres en el ránking ATP y podría alcanzar el número uno antes de acabe el año, a pesar de su última recaída que le impide estar en Canadá. Djokovic ha caído al sexto lugar, algo nunca visto en su carrera. El serbio se ha visto perjudicado porque en Wimbledon no se han repartido puntos por el boicot a los jugadores rusos y porque en Australia no jugó por el lío que se montó al no estar vacunado. Además, ahora no puede ir al US Open, por lo que perderá los 1.200 puntos de finalista de 2021 y no podrá sumar. Defiende otros 1.000 en París-Bercy y 600 de las ATP Finals. Está casi descartado para acabar 2022 de nuevo como el mejor. Y Kyrgios... bueno, el australiano jamás pasa desapercibido.

A sus éxitos deportivos se suman sus negocios, patrocinios, yates, coches de lujo y por su puesto unas magníficas viviendas. Tal vez el ranking de propiedades no tenga nada que ver con el de la ATP. ¿Quién es el campeón?

1. Novak Djokovic: De Miami a Marbella

Novak no solo es un grande en las pistas y una controvertida figura que le ha llevado a tener más de un problema por su posición antivacuna durante la pandemia, también es uno de los deportistas con mejor ojo para los negocios.

Nole es un chico de oro. Su increíble patrimonio, que asciende, según Celebrity Net Worth, a los 198 millones de euros. Según la revista Forbes, el pasado año Djokovic se posicionó en el lugar número 46 de la lista de los 100 deportistas mejores pagados. según la ATP, todos sus premios le han servido para embolsarse 154.755.726 dólares, a lo largo de toda su carrera. Al cambio, unos 136,38 millones de euros. Según Forbes, en 2021 ganó 34,5 millones de dólares. En los últimos dos años, Novak Djokovic tuvo la oportunidad de trabajar con firmas como Asics, Head, Lacoste y Hublot, que le reportaron al tenista 30 millones de dólares (casi 27 millones de euros). Ha invertido en negocios de lo mas variado desde tratamiento anti-covid a barritas energéticas o restaurantes.

El serbio ha sabido invertir bien su riqueza y prueba de ello es la impresionante cartera de propiedades que posee. El serbio tiene casas repartidas por todo el mundo. Estas son algunas de sus majestuosas viviendas:

MIAMI

La adquisición más reciente de Djokovic es esta asombrosa casa de Miami Beach. Se trata de Eighty Seven Park, un edificio de lujo en Florida, que se encuentra en medio de un parque de 35 acres en 2020. Cuenta con un balcón envolvente panorámico de 25 pies con vista al Océano Atlántico, la bahía, el parque y la ciudad.

Hay tres dormitorios y tres baños, además de muchas comodidades. Pero además, cuenta con dos piscinas privadas más un exclusivo spa subterráneo. Eso incluye una piscina climatizada, además de sauna, baño de vapor, gimnasio y bar húmedo.

NUEVA YORK

Siempre que el US Open se lleve a cabo en Nueva York, Djokovic podría quedarse en uno de sus lujosos apartamentos. En 2017, gastó de casi 10 millones euros por dos apartamentos de lujo en el mismo edificio en la Gran Manzana. Situado en 565 Broome en el barrio Soho de la ciudad de Nueva York, fue diseñado por el famoso arquitecto Renzo Piano.

Las comodidades compartidas incluyen un salón con biblioteca, una terraza al aire libre, una gran piscina, un gimnasio con spa, una sala multimedia y un garaje automático con entrada privada.

MONTE CARLO

Como muchos atletas, Djokovic también tiene casa en Mónaco. Por supuesto, Monte Carlo es un paraíso fiscal de alto perfil, gracias a sus leyes y políticas fiscales personales y comerciales por lo que se ha convertido en un lugar ideal para invertir.

BELGRADO

Al tenista le encanta pasar el verano en su casa de Belgrado FOTO: Archivo larazon

Cuando Djokovic regresa a su tierra natal, tiene un ático en Nuevo Belgrado. Según ha reconocido en varias entrevistas, le encanta pasar los veranos allí con su familia, y es fácil entender por qué. La casa de lujo está construida a orillas del lago Pavlovac. Cuenta con tres habitaciones, tres baños, amplia salón, comedor y cocina, además de un amplio estacionamiento. En la terraza, también puede disfrutar de una impresionante piscina.

MARBELLA

La impresionante mansión de Djokovic en Marbella FOTO: Instagram larazon

Durante sus estancias en España, el tenista se aloja en la lujosa mansión que posee en Marbella. Una propiedad situada en la la exclusiva urbanización Sierra Blanca y cuyo valor ronda, según diferentes portales inmobiliarios, entre los 8 y los 10 millones de euros. La villa, que antes se alquilaba a un precio de 10.000 euros a la semana, ya es de su propiedad y destaca por contar con una exclusiva pista de tenis en la que puede entrenarse.

En esta casa ya pasó el confinamiento en marzo y abril con su mujer, Jelena Ristic, y sus dos hijos (Stefan, de 6 años, y Tara, de 3). Tiene 1.000 metros cuadrados construidos, en una parcela de 3.500. Cuenta con nueve dormitorios y ocho baños, una piscina cubierta, varios salones, sala de cine y televisión, una sala de juegos con billar y futbolín, un spa, con sauna y baño turco, y un gimnasio completamente equipado. El exterior cuenta con una gran barbacoa y un gran patio.

La impresionante sala de cine FOTO: Instagram larazon

2. Rafa Nadal: Porto Cristo y Santo Domingo

El impresionante complejo de Nadal en Manacor FOTO: Archivo La Razon

Rafael Nadal y Xisca Perelló viven en un impresionante mansión en al que recibirán a su primer bebé tras 17 años juntos. La vivienda tiene algo más de 1.000 metros y fue adquirida por el tenista en 2013 por 4 millones de euros en Porto Cristo (Manacor). El conjunto de edificios que la componen están construidos sobre un terreno de 7.000 metros en primera línea de mar. Durante estos siete años Nadal se ha encontrado con algunas trabas burocráticas por su ubicación.

El conjunto, en primera línea de mar, que incluía un chalet típico mallorquín de piedra y otras construcciones menores, pertenecía a los herederos de una de las dueñas de las Cuevas del Drach. Durante estos, el tenista ha reformado la vivienda por completo.

El tenista enseñó este terreno al periodista Jon Wertheim dentro del reportaje para el espacio de la CBS norteamericana 60 minutes, emitido en enero de 2020. En ese programa se pudo ver que la vivienda cuenta con una escalera construida sobre la roca con acceso directo al mar. El tenista explicó a la CBS que el único problema que tiene es que los jóvenes de Manacor se suelen tirar en verano desde un acantilado situado muy cerca de la Cova des Correu y “tanto para ir como para volver tienen que cruzar por la propiedad”. Algo que tal vez sea un problema para el tenista, muy celoso siempre de su intimidad.

Según un anuncio de la casa que fue publicado en su en el portal Idealista.com, a través de la agencia “ksa inmobiliaria” de Mallorca, la mansión “cuenta con 1.200 m2 y está dentro de un terreno de 7.000 m2 en primera línea de mar. Tiene tres salones, varias habitaciones chimeneas, desván y garaje y otras construcciones a lo largo del terreno y cuenta con unas espectaculares vistas al mar “. El exterior tiene piscina, comedor de verano y zona de estar. Y no podía faltar un gimnasio equipado con la mejor tecnología deportiva.

La vivienda se encuentra cerca la residencia de los abuelos, tíos y padres del tenista. La compra de Rafa Nadal puso fin al temor de los vecinos a que se construyera un edificio de apartamentos en esta zona privilegiada de la costa. No en vano, según publicó en su día el Diario de Mallorca, la propiedad habría sido objeto de interés de inversores suizos, alemanes y rusos, todos con la intención de tirar abajo las casas y construir hasta 75 apartamentos.

La casa de Nadal en Playa Nueva Romana FOTO: ARchivo larazon

El tenista también posee una lujosa casa ubicada en República Dominicana que generó un gran movimiento mediático al momento de su compra. En marzo de 2012, Rafael Nadal invirtió una cifra aproximada a los 500 mil euros en esta lujosa mansión ubicada en el exclusivo complejo Playa Nueva Romana. La propiedad cuenta con 900 metros cuadrados, piscina, jardines y todo tipo de lujos y comodidades; no obstante, lo más llamativo es la privilegiada vista que tiene a las paradisíacas costas de República Dominicana.

Kyrgios, entre Camberra y Sidney

El apartamento del tenista en Sídney FOTO: Instagram larazon

El finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios, se regaló un impresionante apartamento nuevo de más de un millón de euros en Sydney, mientras aumentan los rumores de boda con con Costeen Hatzi.

La estrella del tenis australiano, de 27 años, nació y se crió en Canberra, y todavía vive principalmente en la capital o en las Bahamas. Sin embargo, poco después de que comenzara a salir con Costeen Hatzi, el jugador adquirió nueva casa.

El Daily Telegraph de Nueva Gales del Sur informó que Kyrgios había desembolsado 1,6 millones de dólares australianos en la suite del ático para poder estar cerca de su novia cuando no está viajando por el mundo compitiendo en torneos de tenis.

La elegante vivienda se divide en dos plantas e incluye tres dormitorios y dos baños. También tiene una lujosa cocina brillante integrada con un impresionante interior moderno con elementos de madera. Y, por suerte, cuenta con dos plazas de garaje para que el finalista de Wimbledon pueda mantener a salvo su Tesla verde de casi 100.000 euros y el Dodge Challenger inspirado en Fast & Furious.

Las ventanas envolventes de vidrio ofrecen mucha luz y una vistas impresionantes de la icónica ciudad. Pero además, el exclusivo complejo en el área de lujo de Kensington en Sydney también cuenta con un bar en la azotea, piscina de entrenamiento y gimnasio.

La vivienda de Kyrgios en Bahamas FOTO: Instagram larazon

Además de su residencia en su ciudad natal de Canberra, Kyrgios también posee una impresionante casa en las Bahamas. La casa de Canberra tiene tres baños, cuatro dormitorios, una suite y una sala de juegos. Ofrece una terraza cubierta y un gran patio trasero. No se sabe mucho de la casa de las Bahamas, ya que es principalmente su lugar de vacaciones pero cuenta con todo lujo de detalles según East Bay Advisors, encargada de su diseño.