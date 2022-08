Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Paul, de segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal

Carlos Alcaraz ya está preparado para debutar en el Masters. 1.000 de Montreal. Debutar, debutar porque será su primer partido en el torneo (está exento de la primera ronda por ranking) en su primera participación, ya que la temporada pasada no tenía una clasificación suficiente para acudir. Su rival será el estadounidense Tommy Paul, número 34 del mundo, de 25 años y que en la ronda anterior pudo con el tenista local Pospisil. El duelo es el miércoles 10 de agosto a las 17:00 en España, y podrá verse en televisión a través de Movistar.

No hay precedentes entre Alcaraz y Paul. El español es el segundo cabeza de serie por la baja de Nadal, al resentirse del problema abdominal que le hizo abandonar en Wimbledon, y la de Zverev, que sigue recuperándose de su operación en el tobillo. Tampoco está Djokovic: no puede entrar en Canadá al no estar vacunado contra el covid. El primer favorito es el número uno del mundo, Daniil Medvedev, que tiene un durísimo oponente para empezar: Nick Kyrgios. El australiano parece más centrado que nunca en el tenis después de haber llegado a la final de Wimbledon. Su siguiente cita fue Washington, y la conquistó de forma brillante, y allí aseguró que ahora mismo siente que tiene nivel de “top 10″. Es el partido estrella de la jornada y se juega justo después del de Alcaraz (no antes de las 19:00 en España). También podrá verse en Movistar.

Si Medvedev no gana dejaría el camino muy despejado para que Nadal vuelva a ser número uno del mundo, e incluso para que Alcaraz se meta en la pelea. El murciano vuelve a la pista dura, donde ha tenido buenos resultados este curso. Fue al Open de Australia sin haber tenido ningún torneo de preparación y allí le venció Berrettini, un “top 10″ y después semifinalista, en el super tie break del quinto set. A continuación alcanzó las semifinales de Indian Wells, y perdió con Nadal el día que el balear se fracturó la costilla, y en Miami levantó el primer Masters 1.000 de su carrera. Después de Wimbledon decidió participar en un par de torneos de tierra, Hamburgo y Umag. En ambos perdió en la final.

En la jornada del miércoles 10 de agosto también participa otra español: Roberto Bautista. El castellonense juega en el segundo turno de la pista 9, sobre las 19:00. Primero (17:00) hay un encuentro de dobles y a continuación Bautista se mide al estadounidense Brooksby. También podrá verse en Movistar.