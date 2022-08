El “favor” de Kyrgios a Rafa Nadal para que pueda llegar al número uno

Kyrgios tiene una extraña relación con Nadal, con el que ha tenido muchas diferencias, aunque cada vez más limadas y apenas tiene relación con Alcaraz. Su amigo, su nuevo amigo más bien es el serbio Novak Djokovic, contra el que se enfrentó en la final de Wimbledon y con el que no para de hacer bromas. Ahora ha sido el serbio quien ha felicitado al australiano por su último triunfo en Washington. “Estoy muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo. Ha sido una semana increíble, en la que pude sacar adelante partidos muy apretados y me siento orgulloso de haber aprovechado la confianza adquirida en Wimbledon para mantenerme al máximo nivel”, aseguraba el tenista australiano después de su victoria, con la que está completando una sensacional segunda parte de la temporada.

Ahora toca Montreal y es ahí donde Kyrgios puede echar una mano, le guste o no a Nadal y Alcaraz. Según el sorteo del torneo, Nick, si gana en primera ronda el martes al argentino Sebastián Báez, se enfrentará a Daniil Medvedev, el número uno del mundo en la segunda ronda del Masters 1.000. Si Kyrgios ganó en Washington el torneo y sumó además la victoria en los dobles, Medvedev llega tras haber ganado en Los Cabos. Es un duelo que promete mucha nivel y competencia porque ahora mismo el techo de Kyrgios es desconocido. “Llevo ocho meses con la voluntad de hacer todo lo mejor posible, desde que antes del Open de Australia decidí hacer un completo bloque de entrenamientos. Allí me sentí bien y ahora mismo sé que soy uno de los mejores jugadores del año. Me he reinventado a mí mismo, estoy haciendo historia y me siento orgulloso por ello. Si Wimbledon hubiera repartido puntos, estaría cerca del top-10″, reconocía tras su última victoria.

Si derrota a Medvedev haría un favor muy grande a Rafa Nadal e incluso a Alcaraz, a los que abriría una puerta al número uno del ránking. Como el ruso ganó el año pasado el torneo en Canadá defiende los 1.000 puntos del título logrado. Ahora mismo, según la clasificación que se hizo pública el lunes 8 de agosto, tiene 2.250 de ventaja sobre Nadal, que es tercero. Si Kyrgios sigue con su buen hacer y derrota al ruso, entonces la distancia con Nadal se reduciría a 1.250, con dos tornos por delante: Cincinnati y el Us Open donde Medvedev defiende en total 2.360 puntos y Rafa Nadal ni uno. Aunque aún está por ver si Rafa puede estar en ambos torneos.

Alcaraz, mientras, defiende 485 puntos y tiene a Nadal y a Zverev por delante en la clasificación, pero si mantiene su nivel puede aspirar a todo en los torneos que quedan.

El primer paso depende del “nuevo” Kyrgios: “Siento que la edad me ha ayudado mucho a madurar, a saber realmente lo que quiero, a no dar nada por sentado y conocer al detalle tanto mi cuerpo como mi mente. He aprendido a no conceder importancia a las críticas y a mostrar que, realmente, deseo ser un gran jugador de tenis”, asegura el australiano, ahora mismo favorito a todo lo que disputa.

Así está el ránking

1. Daniil Medvedev (Rus) 7.875 puntos.

2. Alexander Zverev (Ale) 6.760,

3. Rafa Nadal (Esp) 5.620.

4. Carlos Alcaraz (Esp) / 5.035.

5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5.000.