La sincera carta con la que Paula Badosa cierra un 2022 en el que pasó “de las mejores a las peores experiencias”

El final de 2021 hizo que los aficionados españoles al tenis se frotaran las manos. Paula Badosa ganó el torneo más importante de su carrera, Indian Wells, y disputó una semifinal fratricida con Garbiñe Muguruza en las WTA Finals. «Garbi» venció ese histórico partido, y después se proclamó Maestra. Las dos estaban en el «top 10», preparadas para un 2022 que prometía grandes emociones y ha traído, en su mayoría, grandes decepciones...

A Muguruza no le ha salido nada desde que comenzó el curso. Todo el circuito sabe el tipo de jugadora que es: de tenis explosivo, cuando tiene confianza y todo le sale bien, cuidado, seguramente sea la mejor, y por eso ha sido número uno y tiene dos Grand Slams. Pero también es demasiado inconsistente y le cuesta mantenerse ahí arriba. Durante mucho tiempo ella misma decía que no era necesario ser regular, cansada de que le preguntaran, que en las grandes citas se crecía, pero desde su equipo de trabajo la han ido convenciendo de que la estabilidad emocional es necesaria en un deporte como el tenis. No la ha encontrado en 2022. De Garbiñe se espera de todo en cualquier situación, llegue como llegue, pero esta temporada en los Grand Slams no ha aparecido: perdió en segunda ronda en Australia, a la primera en Roland Garros y Wimbledon y en el tercer partido en el US Open. También ha tenido algunas lesiones que la han frenado, pero sobre todo mucha falta de seguridad, porque hasta seis partidos los ha perdido tras haber ganado el primer set.

Cierra el curso con 17 derrotas y 12 victorias y sin haber alcanzado las semifinales en ningún torneo. Tras retirarse en San Diego por unos problemas estomacales, decidió que ya estaba bien por este 2022. Paró hasta el próximo curso, que empezará fuera del «top 40», aunque de ella siempre se puede esperar que en cualquier momento la líe en el buen sentido.

También por enfermedad se retiró Paula Badosa de su último duelo, en Guadalajara. A ella parecía que le quedaba una bala, porque está en la lista de España para la fase final de la Billie Jean King Cup, que se disputa del 8 al 13 de noviembre en Glasgow, aunque la barcelonesa escribió una carta en sus redes sociales en la que daba el curso por finalizado. Badosa no empezó mal, ganando el torneo de Sidney, incluso en abril llegó a colocarse como número dos del mundo. Pero en los últimos meses se ha ido cayendo (saldrá del «top 10» y ni ella ni Garbi estarán en las WTA Finals), también con problemas de concentración –dejando escapar partidos que tenía controlados– y físicos.

En algún momento se lo ha tomado con humor, como cuando al caer en primera ronda de Tokio dijo: «No gano ni al parchís». Es una tenista fuerte mentalmente ya que sabe lo que es superar una depresión, pero ha notado la presión en este primer año que ha jugado exigida por estar entre las mejores. «No soy Nadal ni lo seré», ha repetido para que se rebajen las expectativas, sin faltarle razón, porque nadie salvo Nadal es Nadal, algo que va más allá de ser una obviedad. El problema en la sociedad actual es más complicado por la exposición a las redes sociales. «A veces me siento mal hablando de eso, porque soy una privilegiada, pero al mismo tiempo es difícil. Ahora mucha gente me conoce, esperan que gane todos los partidos, cada vez que voy a la prensa se habla de lo que digo... Estoy lidiando con muchas cosas nuevas este año y es un proceso», afirmó Badosa en una entrevista a la WTA. «Aunque tengo muchos fans, no puedo entender por qué hay gente que me odia si no me conoce. Cuando pierdo un partido veo los mensajes en las redes sociales y es lo peor que puedo hacer», añadió.

Su mejor resultado en un «Grande» fueron los octavos del Open de Australia y Wimbledon (el mejor de su vida en estos torneos son los cuartos de Roland Garros 2021) y ha sido semifinalista de Indian Wells, Stuttgart y San José. En 2022 lleva 31 victorias, 20 derrotas y experiencias que la ayudarán en ese proceso para seguir aprendiendo. Su carrera está por hacer, a punto de cumplir 25 años. Así fue el resumen que hizo ella misma de todo lo que había vivido, contado en un escrito en redes sociales:

“Se acabó mi temporada 2022… un año que ha pasado por todos los momentos y emociones. Donde he vivido de las mejores experiencias a las peores. Pero donde he intentado aprender de cada una de ellas y sobre todo salir más fuerte de ellas (no me ha quedado otra😂) y donde he aprendido a priorizarme y a protegerme como persona. Donde he cometido errores (nunca queriendo) y algunos aciertos también🤞. Pero a pesar de todo, nunca he perdido la ilusión ni la fuerza para seguir luchando por lo que más me gusta y quiero. A pesar de toda esta intensidad, me siento muy afortunada por vivir todas las cosas increíbles que estoy viviendo, que pensé que nunca viviría. Ha sido un año de muchos retos, experiencias profesionales y personales, que sin duda he sentido que ha sido el año que más he tenido que aprender y madurar a pasos agigantados para seguir manteniéndome arriba. Por suerte tengo gente al lado que me apoya en cada uno de esos momentos y va conmigo de la mano, pase lo que pase (sois los mejores🤝). Y también tengo a unos fans increíbles, que siempre están conmigo y me sacan una sonrisa leerlos (Gracias❤️). Y bueno, ya no quiero enrollarme más… Gracias 2022 por todo lo que me has enseñado. 2023 a ver que tienes para mí…👀 te tengo ganas 👊 Nos vemos pronto mi gente #fightforit”.

En la carta no hace mención de si estará finalmente o no en la Billie Jean King Cup.