Ruud gana a Fritz, elimina a Nadal de las ATP Finals y Alcaraz termina 2022 como número uno del mundo

La derrota de Nadal ante Félix Auger-Aliassime dejaba la Copa de Maestros cruda para el español. Podía hacer cuentas, ver qué pasaba si se producía un triple empate con el canadiense y con Casper Ruud... Pero no hubo tiempo para el suspense. El noruego se enfrentaba a Taylor Fritz y si ganaba un set ya dejaba fuera al manacorense. Se llevó el primero (y después el partido por 6-3, 4-6 y 7-6 [8/6], por lo que certificó su clasificación para semifinales) y así el alumno de la Rafa Nadal Academy, la víctima del zurdo en la final de Roland Garros, acaba con las opciones del ganador de 22 Grand Slams.

En realidad, el propio Nadal no quiso ni hacer números y después de su segunda derrota en Turín ya hizo todas sus declaraciones en clave de futuro. «Mañana empieza mi temporada 2023 [en Turín le queda el partido contra Ruud]. Tengo que seguir trabajando para estar con opciones el año que viene. Hay un par de cosas positivas, he jugado dos torneos en dos semanas. No he olvidado cómo jugar al tenis, necesito recuperar buenas sensaciones y la mentalidad fuerte para estar en el nivel que quiero, que no sé si podré recuperar, pero sí sé que voy a morir por ello», analizó el balear. «Estos dos partidos no han sido malos tenísticamente, han sido malos mentalmente en momentos clave. Ha sido mejor este que el otro día [ante Fritz], aunque he sido incapaz de hacer buenas mis opciones. Luché hasta el final, pero cuando las cosas van con esta dinámica es difícil cambiar. No tengo quejas, sólo aceptar que esto es lo que tenemos hoy. Félix es un gran tenista que ha jugado mejor los puntos clave», añadió.

Rafa ha sufrido con las lesiones en esta segunda parte de la temporada (sólo ocho partidos desde julio, tres victorias y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas) tras haber tenido un principio de 2022 como nunca, con los triunfos en el Open de Australia y Roland Garros. Tiene 36 años, pero está «motivado». Y, sí, tiene dudas: «Pero las dudas te hacen trabajar más, son buenas, me van a ayudar».

La consecuencia de la eliminación de Nadal en las ATP Finals es que ya tenemos el nombre del tenista que va a acabar el año como número uno: Carlos Alcaraz. El murciano, el más joven en llegar a la cima del tenis en la historia, no ha podido disputar su primer Masters por una lesión y mientras se recuperaba en la distancia esperaba acontecimientos. Había dos jugadores que le podían arrebatar la corona. Tsitsipas, pero necesitaba ganar en Turín invicto, y en el primer partido cayó ante Djokovic. Y Nadal, que tenía dos opciones: llegar a la final invicto, pero perdió en su estreno ante Fritz; o ser campeón, opción que se desvaneció al perder con Aliassime. “Bien hecho por Carlos, es una gran noticia para el tenis español, se lo merece tras un gran año”, opinó Nadal.