La increíble y nunca dada cantidad de dinero que se lleva Djokovic por ganar los ATP Finals

Novak Djokovic juega para ganar y gana porque se lo pide el cuerpo, porque es así de competitivo. Pero es que ganar también le da mucho dinero y más si lo hace como lo ha hecho en las ATP Finals, a lo grande, sin perder un partido. El de Belgrado partía como claro favorito contra Ruud. No llegaba a la final de este toreno desde 2018 y no la ganaba desde 2015. Llegó invicto, exhibiendo superioridad y habiéndose medido al griego Stefanos Tsitsipas, a los rusos Daniil Medveded y Andre Rublev y a la revelación del torneo, el estadounidense Taylor Fritz.

‘Nole’ está en otra liga para Fritz y Medvedev, así lo aseguraron ambos en rueda de prensa tras sucumbir ante un cinco veces maestro que se siente superior en este final de temporada, y que reconoció llega en un gran estado de forma y en un torneo cuyas características -pista dura y cubierta- le han favorecido históricamente. Su tenis y su forma de prepararse le hacen estar por encima de casi todos ahora mismo.

Con su victoria iguala al suizo Roger Federer con seis Copas de Maestros y se siente en el escalón más alto de un torneo que se le sigue resistiendo a Rafa Nadal. Y sobre todo, consigue el premio más alto de la historia del tenis en caso de salir vencedor, casi cinco millones de euros (4.813.064 euros) “Lo que ganamos es todo información pública. Por supuesto, la gente puede ver cuánto dinero ganamos. De lo que los medios no hablan es de todos los impuestos y otros gastos. No puedo venir aquí y hablar del dinero como si fuera un problema en mi vida. He tenido mucha suerte. Es una consecuencia de mi tenis y de los éxitos que he tenido, junto con mi familia y equipo”, decía después de haber vencido en la semifinal.

“Cada euro que he ganado ha sido con sudor y lágrimas. No doy nada por sentado porque sé qué se siente al no tener nada en la mesa, cinco miembros de la familia, guerra y sanciones. No olvidemos de dónde vengo y la época en la que crecí. Sé lo que es estar en la situación contraria, lo que me ayuda a apreciar aún más lo que gano”, continuaba el tenista serbio.

☝️🚹 Más títulos de élite 🚹☝️



• Grand Slams

• Copas de Maestros

• Masters 1000

• JJ.OO.



65 🇷🇸 Djokovic ( 21 | 6 | 38 | 0 )

59 🇪🇸 Nadal ( 22 | 0 | 36 | 1 )

54 🇨🇭 Federer ( 20 | 6 | 28 | 0 ) pic.twitter.com/97blJdEDye — Fernando Murciego (@fermurciego) November 20, 2022

Además el serbio consigue con la victoria encauzar la temporada más extraña de su carrera, marcada por la polémica fuera de las pistas por su negativa a vacunarse de la COVID-19, una decisión que le dejó fuera del Abierto de Australia y del Abierto de Estados Unidos y que le ha relegado al séptimo puesto del ránking.