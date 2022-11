El mensaje más sincero de Rafa Nadal sobre Djokovic y su permiso para jugar en Australia

Rafa Nadal ya piensa el año que viene, en Australia, porque no estaba al nivel suficiente para poder competir en las ATP Finals, donde sí va a disputar una de las semifinales Novak Djokovic, el otro miembro del Big 3 al que todavía respetan las lesiones. Nadal, para despedirse del torneo, ganó a un Ruud, que tampoco dio lo mejor de sí mismo. Pero para Rafa, reencontrase con la victoria y con buenas sensaciones es un paso adelante: “No creo que este partido suponga una gran diferencia de cara al futuro. Al final, se trataba de terminar la temporada con una victoria, de verme competitivo contra un gran jugador, de tener esa satisfacción personal después de un par de días muy duros. El día antes fui a las pistas de entrenamiento con la actitud correcta y he recibido el premio por esa práctica, nada más”, decía el español con la sinceridad habitual acerca de su trabajo.

No fue una gran victoria, pero sí una victoria importante por cómo se encontró: “He ofrecido un buen nivel de tenis, sacando bien, jugando con más determinación en los momentos correctos. Ahora es el momento de volver a casa un par de días, luego hará una gira por América Latina, serán un par de partidos. Aunque sean partidos de exhibición, ayudan a estar en forma. Luego regresaré a casa y trabajaré en la preparación adecuada para el comienzo de la próxima temporada, eso es todo”, contaba acerca de lo que viene ahora.

El siguiente gran torneo es Australia, ya el año que viene: “Australia será un desafío, por supuesto, pero es el comienzo de la temporada. En pista dura jugué bien muchas veces, aunque allí solo haya ganado el título dos veces. Estoy emocionado en volver allí, aunque me supone un esfuerzo y un sacrificio salir tan pronto de casa, pero es lo que tengo que hacer después de lo que ha pasado en estos últimos cinco meses”.

Y ahí, a diferencia del año pasado, estará Novak Djokovic, a quien, esta vez, sí le han concedido el permiso para jugar. “El tenis es mejor cuando los mejores jugadores están en la cancha. Aunque lo que pasó el año pasado en Australia fue un lío tremendo, no fue algo bueno para nuestro deporte, eso es pasado”, aseguraba Nadal, que no estuvo de acuerdo con la actitud del serbio cuando pasó lo de Australia. “Roger Federer ya no juega, yo me perdí muchos Grand Slams por lesiones y Novak Djokovic no pudo jugar allí este curso. Todo esto es pasado. Lo que tenemos ahora es que Novak podrá jugar, es la mejor noticia posible, especialmente sabiendo que ahora el virus está más controlado en todo el mundo. Estoy feliz por él y por el torneo, también por la afición”, continuaba el tenista español.

Que, por cierto, no cree que vaya a jugar la Copa Davis: “No creo que este año pueda estar a ese nivel de todo y el capitán lo sabe. No sé lo que pasará en el futuro, me estoy haciendo viejo (risas), aunque quisiera estar en todas partes no puedo. Ya veremos si vuelvo a jugar la Copa Davis algún día, no estoy seguro, en mi mente me encantaría despedirme jugando de esa competición tan hermosa”.