Polémica por la sospechosa bebida que prepararon a escondidas a Djokovic y que se bebió en un partido

Novak Djokovic es uno de los tenistas que más llama la atención. Por su tenis y por su personalidad, porque tiene un discurso distinto (y polémico, como en caso de las vacunas). En el último torneo, en Paris-Bercy, Djokovic llegó a la final, pero no pudo ganar a Rune, uno de las grandes figuras de la nueva generación de tenistas, de la misma edad que Alcaraz. “Son similares en términos de físico, ambos están muy en forma, se entrenan muy duro. Son tipos muy dedicados. Defienden extremadamente bien”, decía Novak de los dos tenistas. “Rune tiene mejor revés, mientras que Alcaraz tiene mejor derecha. Ambos están mejorando en esos tiros en los que no son tan buenos como otros. Son jugadores muy completos para tener 19 años, es bastante impresionante. También su energía en pista, queriendo hacerlo bien y manteniéndose mentalmente presentes es impactante”.

Djokovic se siente bien en este momento de la temporada: “Cada torneo es importante a estas alturas de mi carrera. Intento ganar en cada sitio en el que juego. No es ningún secreto. Esa es la mentalidad para Turín. Me siento muy bien en pista, creo que estoy jugando un gran tenis. Por supuesto que estoy decepcionado con la derrota en París, pero estuvo cerca. Cada partido será como una final, no habrá encuentros sencillos”, decía.

Por eso llegó hasta la final del torneo, aunque de lo que se habla estos días es de lo que sucedió en las semifinal frente a Stéfanos Tsitsipas. El partido se decidió en el tie-break y fue en ese momento cuando se ve a Ulises Badio, su fisio, preparando una bebida y escondiéndola para que nadie la viera. Pero un espectador sí que estuvo atento para grabar y colgar en Twitter cómo cogía la botella y la preparaba. Entonces, cuando ven que alguien le está grabando, un ayudante se pone de espaldas para que no se pueda ver qué lleva la bebida.

Una vez preparada, se la dieron a una recogepelotas y ésta se la llevo a Djokovic.

Panoramix et le Docteur Mabuse préparent la potion magique secrète pour Djokovic, en douce dans le public. pic.twitter.com/aeXj5N6VZn — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) November 6, 2022

El serbio se la bebió con naturalidad delante de todo el mundo. Lo que ha provocado las polémica y las sospechas es el gesto de los ayudantes del jugador al mantener todo en secreto y a escondidas. Djokovic es un defensor de los productos naturales y de ahí su negativas a medicarse contra el coronavirus, lo que le dejó sin participar en Australia y en Estados Unidos. No le importó no jugar, sino que se mantuvo en sus opiniones, pese al poco fundamento médico que tienen.

Al perder la final, reconoció que había llegado al último encuentro de París al límite físicamente. “No quiero hablar sobre ello porque sé que lo tomaríais como una excusa o razón por la que he perdido. Es normal que cuando juegas día tras día tengas algo de tensión, pero no tengo ninguna lesión. Luché hasta el último momento”, decía el serbio para no minusvalorar la victoria de su contrincante.