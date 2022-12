Un clásico del tenis español como Fernando Verdasco ha aceptado una sanción de dos meses por una infracción involuntaria contra la normativa antidopaje, al olvidar renovar el justificante para consumir una sustancia prohibida, metilfedinato, que le fue recetada para tratar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Según la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), la sustancia apareció en la orina de Verdasco en un control al que fue sometido en febrero en el ATP Challenger de Río de Janeiro (Brasil).“El jugador admitió la infracción de las normas antidopaje y explicó que se le había diagnosticado TDAH y que había utilizado legítimamente metilfenidato, como medicación prescrita para tratar la afección, de acuerdo con una Autorización de Uso Terapéutico (TUE)”, según apunta la Agencia.

Verdasco, de 38 años, olvidó renovar la TUE cuando expiró. De hecho, desde entonces la Agencia Mundial Antidopaje y la ITIA se la volvieron a renovar sin objeciones, tras hacer las comprobaciones necesarias. La ITIA “acepta que el jugador no tenía intención de hacer trampas, que su infracción fue inadvertida y no intencionada y que no tiene ninguna culpa o negligencia significativa por ello”, indicó el organismo que vela por la limpieza del tenis.

En esas circunstancias, la sanción que sería aplicable por consumo de sustancias dopantes se reduce de dos años a dos meses. El periodo de inhabilitación comenzó en la fecha de la suspensión provisional voluntaria del jugador y concluirá el 8 de enero de 2023. El metilfenidato es un psicoestimulante aprobado para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

Una de las sensaciones de la temporada recién finalizada ha sido Nick Kyrgios. Y el australiano ha decidido cerrar el curso en su línea habitual. En redes sociales ha cargado contra Verdasco y su sanción por dopaje, pero ha ido más allá. Después de ver la lista de nominados a los Premios ATP ha “exigido” estar incluido en una categoría: la de mejor entrenador. El australiano considera que ejerciendo como su propio entrenador fue capaz de ser finalista en Wimbledon así que se se merece ese reconocimiento. Una propuesta muy de Kyrgios.

Nadal, en la Monumental de México

Mientras, Nadal está a punto de afrontar el último capítulo de su gira de exhibición por Suramérica que se disputará en México. Rafa estuvo junto a Casper Ruud en una cena benéfica cuyo objetivo era recaudar fondos para la Fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, que tienen diversos proyectos humanitarios dedicados a la salud, atención y educación de jóvenes mujeres y niñas en riesgo de exclusión. “Siempre he disfrutado mucho en México, tanto como tenista como cuando he sido turista. Estoy muy emocionado de jugar este partido y ojalá demos un buen espectáculo. Voy a esforzarme al máximo para ello”, aseguró el ganador de 22 Grand Slams horas antes de jugar ante Ruud en la Plaza de Toros Monumental de México.