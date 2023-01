La impactante foto de Carlos Alcaraz en calzoncillos Calvin Klein que no deja nada a la imaginación

Carlos Alcaraz va a ver el Abierto de Australia desde la distancia porque una lesión le impide jugar y defender el número uno que tan bien se ganó durante la temporada pasada. No podrá ser. Su lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Ahora puede que Novak Djokovic se lo arrebate. Como no jugó el año pasado, no defiende puntos. Ahora tiene 5.070 y sin gana sumará 2.000 más para alcanzar los 7.070 puntos. Como Carlos Alcaraz se va a quedar en 6.730, pues le robaría la privilegiada posición. El serbio tuvo bonitas palabras para el español: “No es bueno ni para el torneo ni para el tenis. Es el número uno del mundo, un jugador joven y un gran nombre y estrella de nuestro deporte. Estoy seguro de que muchos aficionados estarán decepcionados. Espero que tenga una pronta recuperación. Ocurre todo el tiempo, aunque estés un periodo más largo sin torneos oficiales. Es desafortunado para él, espero que vuelva pronto

No puede hacer nada Carlos Alcaraz, que busca recuperarse cuanto antes mientras aprovecha su fama para protagonizar anuncios impactantes, como el último de Calvin Klein. El año pasado Alcaraz alcanzó todo lo que prometía su evolución como tenista. Ganó el Abierto de Estados Unidos y terminó la temporada como número uno, el mejor tenista del circuito. Eso combinado con su personalidad, un joven con mucha carisma, ha provocado que Alcaraz se convierta en un reclamo para muchas marcas. Saben que llega a un público cada vez más numeroso y que transmite muchos valores. Además de que tiene un potente físico, que atrae la atenciaón.

Alcaraz, en calzoncillos de Calvin Klein FOTO: La Razón (Custom Credit)

Además de vigilar a Djokovic, Carlos Alcaraz también tendrá que estar pendiente, desde la distancia, de lo que haga Ruud, que cuenta 5.720 al perder 100 en la United Cup, pero que como le sucede a Djokovic, en Australia sólo puede sumar. Si llega a la final y ahí no se mide con el serbio, quitará la primera posición del ranking a Alcaraz.

El tercero que puede robarle el trono es Stefanos Tsitsipas. Llega a Australia 5.715, pero en desventaja respecto a Ruud o Djokovic porque él sí que defiente puntos: 720. Sólo le vale ganar.

Para quien es imposible llegar es a Rafa Nadal, porque al ganar el año pasado defiende todos los puntos. Si todo va bien y acaba ganando el torneo terminará en 5.770, sin pillar a su compatriota. Aunque Rafa Nadal está muy lejos de pensar en el número uno en este momento. Está a otra cosa, a ganar, a ir paso a paso y está esperanzado en que Australia sea su punto de partida: “La verdad es que en los últimos meses no he podido competir demasiado, y que perder los dos partidos en Sidney no son la mejor manera de llegar a un Grand Slam, pero sinceramente, no estoy nada descontento con la preparación que he tenido”, ha dicho. Un mensaje que suena esperanzador para todos los aficionados, que confían en volver a ver a Rafa Nadal luchando en plenitud física.