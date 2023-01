El nuevo lío de Kyrgios: “¡Vaya, qué desgracia...!”

Nick Kyrgios y Novak Djokovic jugarán de nuevo. Ambos jugaron la final de Wimbledon del año pasado, donde Djokovic consiguió la victoria. El australiano ahora tiene la oportunidad de una revancha en un marco inigualable: ante su público y en la Rod Laver Arena.

El Open de Australia ha confirmado que Kyrgios y Djokovic harán entrenamientos con público. El propio Djokovic entrenará el miércoles (sobre las 5:30 hora española) con Daniil Medvedev y el jueves entrenarán juntos durante una hora y 15 minutos Alexander Zverev y Dominic Thiem. Sin embargo, Kyrgios está siendo polémica por otras cosas: “¡Guau, Nick Kyrgios es malo para este deporte! Vaya, qué desgracia, una vergüenza nacional. Cómo se atreve a agotar las entradas de otro estadio, qué arrogancia”, dijo en un mensaje de Twitter.

“Quiero competir bien en individuales y dobles, porque estoy aquí para ganar dinero, esto es mi trabajo y por eso disputo ambas modalidades. No hay ningún otro jugador de tenis que no sea de Australia que consiga entender esto. Perder o ganar un torneo es fácil para un europeo o un americano, ya que después tomas un vuelo de vuelta de cinco horas y estás en casa. Ahí puedes pasarte una semana antes del siguiente evento. Mientras tanto, como australiano, estás haciendo desde cuatro a siete meses de bloques de viajes. Sinceramente, no creo que esto sea sano. No hay otro deportista en el mundo que haga esto, en ningún otro deporte, el hecho de tener que estar fuera tú solo durante siete meses. La gente me pregunta que por qué me quejo de eso y otras cosas... no es lo que ellos piensan. Estás viviendo tu vida a través de una maleta, en hoteles, no es que estés de vacaciones. Tienes que ir a las pistas, entrenar; es un estilo de vida que requiere de mucha energía. Sí, soy honesto, si ganase un Grand Slam probablemente me retiraría”, afirmó.