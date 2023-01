Kyrgios lo vuelve a hacer y se acuerda así de Rafa Nadal antes del Abierto de Australia

Nick Kyrgios sabe que el Abierto de Australia es especial porque juega en su casa y se espera mucho de él. La presión puede ayudarle a concentrarse o al revés, puede provocar cualquier salida de un jugador imprevisible y genial. “La gente subestima la presión y los nervios de ser parte de uno de los torneos más grandes del año. Agregue a ello una lesión y aumenta la montaña de presión a la que te enfrentas. Por lo tanto, sentirse bien físicamente es importante”, decía en una entrevista, De Kyrgios no se sabe qué esperar, pero en este torneo que está a punto de empezar tampoco está muy claro qué puede dar de sí Rafa Nadal, pese que sus últimas palabras han sido muy positivas: “Es cierto que en los últimos meses no he podido competir demasiado y que los dos partidos perdidos en Sidney no son la mejor manera de presentarse a un Grand Slam, pero sinceramente, no estoy nada descontento con la preparación que he tenido”, decía el español.

Es el actual campeón del torneo. El año pasado, Rafa empezó a todo ritmo y dominó en Australia y también en Roland Garros, pero las lesiones le cambiaron el ritmo en la última parte del año y no pudo continuar con su racha de victorias. En esta edición, la presencia de Novak Djokovic, con quien Nadal está empatado a torneos ganados, da más emoción al primer grande que abre la temporada y en la que dos tenistas que quedan del Big Three tras la retirada de Roger Federer van a medir cómo empiezan los jóvenes, entre los que no estará Carlos Alcaraz.

Kyrgios no es joven, pero también quiere tener sus opciones como las tuvo en Wimbledon, donde sólo Djokovic en la final fue capaz de detenerle. Por eso, Australia es tan especial para Kirgyos, que ha empezado retador después de que las entradas para un partido contra Djokovic se agotasen: “Guau, Nick Kyrgios es malo para este deporte! Vaya, qué desgracia, una vergüenza nacional. Cómo se atreve a agotar las entradas de otro estadio, qué arrogancia”, escribió contra los que le critican. Es un amistoso, pero a Kyrgios le sirve para cobrar deudas personales contra los crítico.

Se ha acordado de ellos y también de Rafa Nadal, de quien ha colgado un storie en Instagram de los dos jugándose un punto.

La imagen que ha subido Kyrgios con Rafa Nadal en las redes FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por ahora todo son buenas intenciones, o vídeos sin más palabras, pero habrá que ver cómo reacciona Kyrgios cuando empiece la competición y los nervios y la tensión. Ya no es un jugador que pasa por ahí, hace algunas cosas buenas y se va a casa tras perder. Ahora, que ha mejorado y que se cuida, tiene que enfrentarse a los más complicado, a lo que hace grandes a los profesionales del deporte: el vértigo real de la derrota. Perder cuando no tienes nada que perder es más o menos llevable, hacerlo cuando de verdad te importa y se espera otra cosa de ti, se convierte en una angustia a quien no sepa llevarlo.