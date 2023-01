“Rafa Nadal se retirará tras el Roland Garros de 2023″

Rafa Nadal tiene ganas de victoria en el Abierto de Australia que está cerca de comenzar. El tenista español, que ganó el año pasado, parece recuperado físicamente y su ánimo también ha ganado. Sabe que no es fácil, que esta vez también está Djokovic y que no ha jugado con continuidad en los últimos meses, pero la palabra imposible no existe para él. Aunque el serbio por el otro lado del cuadro, Rafa comienza contra Draper el torneo y luego el camino está lleno de minas

El torneo es importante porque va a medir cómo se encuentra Rafa Nadal, si físicamente puede competir al máximo nivel y si tiene ganas de seguir. Él dice que sí y la última vez se molestó cuando en una conferencia de Prensa le preguntaron por su retirada. Con Federer viendo el tenis desde la distancia y a sus 36 años todos, también Rafa, son conscientes de que el camino que le queda es breve. Lo está intentando alargar, pero no es seguro hasta cuándo. Todo dependerá de lo que diga su cuerpo y de lo éxitos que consiga este año. Pero es verdad que en el circuito se habla de eso: “Rafael Nadal lamentablemente se retirará en Roland Garros. No le deseo, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y luego se despedirá”, ha asegurado Zverev en una de las predicciones que ha hecho acreca de lo que sucederá en este 2023 en Eurosport

En su predicción, por tanto, asegura que Rafa Nadal saldrá victorioso en lo que ya se puede denominar su torneo y que, después de eso, decidirá dejar el tenis en todo lo alto. En realidad eso es avanzar muchos pasos. Lo más probable es que ni Rafa Nadal sepa cuándo es la fecha adecuada para decir adiós. Se lo irá marcando el paso de los días y las sensaciones que tenga.

Australia es la medida. Nadal es favorito, como siempre, como Novak Djokovic e incluso como Kyrgios, que se ha metido en ese top de tenistas con los que se cuenta para ganar el torneo. “Creo que llego a este torneo con una sensación diferente a mi alrededor. Soy uno de los favoritos. Normalmente estoy entre los tapados., pero después del año que he tenido, soy uno de los favoritos, así que es algo nuevo para mí”, ha asegurado Nick Kyrgios antes de participar en un campeonato que juega en casa, como local, lo que puede aumentar la presión sobre su juego. “Esta es la primera vez en la que llego a un Grand Slam y verdaderamente siento que soy uno de los hombres que puede llevarse el trofeo a casa y derribar la puerta”, ha continuado, porque desde hace tiempo se siente confiado y con fuerza de pelear contra los mejores. Lo hizo en Wimbledon y quiere repetir en Australia. Nadal y Djokovic le esperan. “No sé qué es lo que sentiré una vez salga a la pista, normalmente siento que no tengo nada que perder y trato de dar un espectáculo, pero tengo que encontrar un equilibrio esta vez”, acaba Kyrgios.