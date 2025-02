Alcaraz - Cilic, en directo hoy: ATP 500 de Doha 2025, en vivo online

Carlitos se mide con un jugador que esta temporada cumple 20 años como profesional. Cilic llegó a ser número tres del mundo en 2018 y hace once años se proclamó campeón del US Open. Lo hizo en plena etapa en la que el "Big 3" dominaba el circuito. Con 36 años este curso aún no ha disputado ningún partido y se va a estrenar con el español. "Qué manera de empezar el año para mí. Espero poder jugar muchos más partidos contra los mejores del circuito. Siempre es muy divertido, un gran desafío". El balance en los enfrentamientos directos es 3-1 para el español. La victoria del balcánico llegó en Estoril 2021. Y los tres triunfos de Alcaraz fueron en 2022 en el US Open, Cincinatti y Miami. "He jugado varias veces contra Carlos. Jugamos por última vez en el US Open de 2022, cuando se convirtió en número uno tras ganar el título. Ha mejorado mucho en estas dos últimas temporadas y ha tenido una trayectoria ascendente increíble. Me encanta verle, también como espectador, pero va a ser muy divertido para mí jugar contra él y empezar la temporada así", confesó el de Medjugorje.