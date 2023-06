Alcaraz - Korda, horario y dónde ver hoy en televisión las semifinales de Queen's

Carlos Alcaraz va creciendo conforme avanza el torneo de Queen's. "Me siento muy bien, lo principal que me preocupaba era moverme, sentirme bien moviéndome. La verdad, las expectativas las he superado con creces, no me esperaba encontrarme así tras una semana", reconoció después de vencer a Dimitrov con una convincente actuación. Con la confianza por las nubes como está ahora, buscará disputar su primera final sobre hierba.

Horario y dónde ver las semifinales

Está a un paso de pelear por el título y su rival en semifinales es el estadounidense Sebastian Korda. El partido es en el segundo turno de la pista central. Primero, a las 14:00, se disputará la otra semifinal, que enfrenta al australiano de raíces españolas Alex de Miñaur con el danés Holger Rune y justo cuando acabe será el turno de Alcaraz y Korda, por tanto se prevé sobre las 16:00 o 17:00. El duelo puede verse en televisión en Movistar+ y el minuto a minuto podrá seguirse a través de la web de LA RAZÓN.

"Es un amigo", dijo Alcaraz de Korda, otro joven tenista con el que ya ha tenido algunas buenas batallas. Hijo de Petr Korda, tenista checo que ganó el Open de Australia en 1998 y que llegó a ser el número dos del mundo; tiene 22 años, es el 32 en el ranking (su mejor posición ha sido el 26) y sólo alguna lesión le ha cortado la progresión. Con Carlos se enfrentó en la Next Gen ATP Finals (el Masters para menores de 21 años) en 2019, con victoria para el murciano por 4-3, 4-2 y 4-2 (se juega en un formato experimental); después jugaron dos veces en 2022, en Montecarlo, con triunfo para Korda (7-6, 6-7 y 6-3) y en Roland Garros, donde triunfó Alcaraz (6-4, 6-4 y 6-2).

Bautista también juega las semifinales

Será una jornada muy completa para el tenis español, pues en el otro torneo de hierba que se disputa en el cuadro masculino, en Halle, en Alemania, sigue vivo Roberto Bautista. A las 14:00 juegan las primera semifinal el kazajo Bublik y el alemán Zverev y cuando termine (nunca antes de las 15:30), será el momento de que Roberto Bautista se rete con Andrei Rublev, el jugador ruso entrenado por el español Fernando Vicente. El castellonense está teniendo una temporada algo irregular y la actuación el Halle le puede cargar de moral, pues en cuartos superó a Medvedev. Este partido también podrá seguirse en España a través de Movistar+.