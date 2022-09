Alcaraz responde: sus manías, la presión del número uno, la rivalidad con Sinner...

Justo hace una semana que Carlos Alcaraz se proclamó nuevo número uno del mundo, tras conquistar el US Open. Después, se fue directo a Valencia a disputar la Copa Davis. Ahora parará un poco, pero antes estuvo en Madrid, donde fue presentado como nuevo embajador de BMW y contestó a todo lo que le preguntaron:

Su respuesta durante el US Open: “Voy a ganar yo”

“Me acuerdo perfectamente de la pregunta. Sabía que tenía capacidades para hacerlo bien, no digo para ganar. Pero con mi cara dura dije que iba a ganar yo. Desde que era un niño soñaba con ganar un Grand Slam y ser número uno, pero no es un proyecto mío, es de mi equipo de mi familia... Ahora, a seguir soñando y a seguir ganando y a intentar estar el mayor tiempo posible entre los mejores”.

¿Le ha cambiado ser número uno?

“Soy un chico sencillo, cercano, como una persona normal. Tengo los amigos desde pequeño y quedo con ellos en casa de alguno o en un banco para hablar. Para mí eso es el placer. Cada vez los puedo ver menos, pero cuando tengo un hueco, lo hago”.

Mis padres siempre han estado ahí, pico y pala...

¿Quien le ha ayudado más?

“Siempre están los padres, pico y pala. Se han sacrificado mucho, llevándome para arriba y para abajo a entrenar, a torneos... Les he hecho perder muchos planes”.

Cómo afronta, tan joven, su año, jugar y ganar a los mejores...

“Con ilusión. He trabajado mucho en los entrenos día a día. Llevo un equipo y un trabajo detrás. Siempre he querido estar ahí”.

¿A qué ha renunciado?

“Lo que más rabia me daba era recogerme antes cuando salía con los amigos: ‘Vamos para allá'. Y yo: ‘Me voy a casa’.

Motivación

“El tenis es mi vida. Es el deporte que amo y me encanta. La mayor parte de los días no es un esfuerzo ir a entrenar. Como todos, a veces tienes días malos en los que no te apetece hacer nada, pero esos días es en los que hay echarle más... Actitud.

Manías

“No tantas como Rafa, ja, ja, ja. Pero sí tengo. Las botellas, siempre tengo la de sales minerales a la izquierda y la de agua a la derecha, y bebo primero las sales y después el agua. La barrita primero, el plátano después. No pisar las líneas. Cosas de tenistas”.

¿Qué huella le gustaría dejar?

“Que me recuerden como una buena persona con valores, no sólo para los jóvenes, sino para todo el mundo. Siempre digo que primero está la persona y luego el deportista”.

Mejor consejo que le han dado, ahora que está en la cima

“Durante todo el camino me vienen diciendo lo mismo. Que hay que estar humilde, con los tuyos, que no se te suba a la cabeza. Eso me lo ha repetido mi equipo, mi familia...”

Roger Federer

“Qué decir de Federer. Talento puro, clase, elegancia. Ha durado tanto por cómo juega, parece que no se exigía. Es un honor haber visto a Roger Federer durante mi infancia, haber aprendido de él... Ojalá pudiera ganar lo mismo.... Bueno, una cuarta parte. Sólo puedo decir gracias. Me queda la espina de no haber jugado contra él... Pero mejor así que haber perdido”.

Tenía pistas de pequeño en El Palmar

“A cinco minutos de casa estaba mi club. Mi padre era el director de la escuela y mi tío, el presidente del club. Ahí jugaba, pero no sólo al tenis, a todos los deportes. Empecé con cuatro años”.

Nunca me ha presionado, pero no tiene sentido que me comparen con el Big 3″

¿Le pesa la comparación con el Big 3?

“No me ha presionado nunca, ni haber ganado cosas antes que el Big 3, con 19 años. Yo es que disfruto jugando al tenis y si ves los partidos, a veces, en situaciones complicadas de los partidos saco una sonrisa. Ellos han estado muchos años ahí y yo tengo 19, no tiene sentido comparar”.

¿En qué necesita mejorar?

“En todo. Hay que mejorar día a día”.

Juan Carlos Ferrero

“Para mí es una persona muy importante, y es importante que él haya vivido lo que yo estoy viviendo. Es verdad que todavía no hemos asimilado lo que está pasando, vine de Nueva York a Valencia a jugar la Davis, no he pasado ni por el club... Eso sí, quiero intentar superar a Juan Carlos, ja, ja, ja [Estuvo ocho semanas como número uno del mundo]”.

Fama

“Te prohíbes hacer algunas cosas, pero no tantas. Si quiero dar un paseo, lo hago. No me importa que me pidan fotos, me gusta saber que hay gente detrás animándote y empujándote”.

Ser número uno me hace jugar más seguro de mí mismo

Dos jugadores nueva rivalidad como el Big 3

“Sinner, sin ninguna duda, y Zverev. Con Sinner va a haber una rivalidad muy bonita y nuestros partidos son dignos de ver. Jugarlos no tanto, ja, ja, ja. Vamos a jugar en grandes estadios y grandes momentos. Además, somos amigos fuera de pista; como Rafa y Federer son amigos fuera, creo que vamos a tener esa rivalidad”.

Dos partidos como número uno, ¿qué ha cambiado? ¿Y cómo le ven ahora los rivales?

“La confianza en mí mismo, en mis golpes... Estoy más seguro de mí mismo. Los rivales, antes me veían como el joven que tiraba para arriba, y sentían la presión de no querer perder y jugaban un poco peor, ahora me ven como un jugador que está ahí. Ahora juegan sin presión contra mí”.

Jugar contra Nadal en el Bernabéu

“Me encantaría jugar en el Bernabéu, y más con Rafa. Pero ahora tira más un Rafa-Federer; sería precioso ver ese partido. Pero ojalá me digan a mí de jugarlo, yo estaría encantado”.