Horario y dónde ver hoy en televisión el Alcaraz - Shelton, octavos de final de Roland Garros 2025

Carlos Alcaraz es el único español que sobrevive en el cuadro individual de Roland Garros, tanto en el masculino como en el femenino, después de las derrotas en la jornada del sábado de Paula Badosa y Jessica Bouzas.

El murciano está jugando de maravilla en París, pero en la tercera ronda le llegaron las primeras dificultades, contra el bosnio Dzumhur, que se lo puso muy difícil después de que Carlos comenzara arrasando. Perdió el tercer set y fue break abajo en el cuarto, pero encontró el camino de vuelta. “Él ha mejorado en el tercer set, yo no sabía qué hacer, no encontraba ningún hueco. Pero cuando estaba por debajo en el cuarto he sabido calmarme, pensar más claramente y recuperar la línea que traía para conseguir esa pequeña ventaja que me ha dejado y aprovechar las oportunidades”, explicó, y añadió que esos momentos complicados le pueden ayudar para el futuro para “saber las cosas que hay que mejorar”. “Puede pasar en el siguiente partido de nuevo y hay que saber enfocarlo de forma diferente”, analizó.

El cañonero Shelton, próximo rival

Ese siguiente partido contra el cañonero estadounidense Ben Shelton, tenista nacido en 2002, un año antes que Alcaraz, que puede servir a 220 por hora continuamente. Shelton ya sabe lo que es ser semifinalista en dos Grand Slams, el US Open 2023 y el Open de Australia 2025. “Es un jugador muy agresivo, con mucha energía en sus golpes, que sobre tierra batida está jugando cada vez mejor. Tendré que intentar que él no lleve la iniciativa ni las riendas del partido y que pueda imponer mi tenis”, analizó Alcaraz.

Se han enfrentado dos veces, una más oficial, en el Masters 1.000 de Canadá 2023, y otro más “amistoso”, sin puntos en juego, en la Laver Cup 2024. En ambas ganó el español en dos sets: 6-3 y 7-6 (7/3) y 6-4 y 6-4, respectivamente.

Horario y dónde ver hoy en tv el Alcaraz - Shelton

El partido entre Alcaraz y Shelton se disputa en la jornada de hoy domingo 1 de junio. Está programado en el tercer turno de la Philippe Chatrier, pista en la que comenzó la actividad a las 11:00 con el Paolini - Svitolina. Después le toca a la defensora del título, Swiatek, contra Rybakina; y le sigue el duelo de Alcaraz, que, por tanto, será alrededor de las 15:00-16:00 horas (una menos en Canarias). Puede verse en televisión a través de Eurosport y el minuto a minuto en la web de “LA RAZÓN” (www.larazon.es)