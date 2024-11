Así es la joya flotante de 5,5 millones de euros de la que Nadal disfrutará tras colgar la raqueta

El día que todos aficionados del tenis no querían que llagar ya pasó. Se acabó. La espectacular carrera de Rafa Nadal ha llegado a su final después de que España fuera eliminada por Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Rafa Nadal cuelga la raqueta con la etiqueta de ser uno de los mejores de la historia de este deporte, donde lo ganó casi todo, sobre todo un total de 22 'Grand Slams', 14 de ellos en Roland Garros. El balear, de 38 años, no pudo cumplir el sueño de retirarse con una sonrisa y lo hizo con la tristeza que acompañó a la eliminación de España en la 'Final a 8' de la Copa Davis que acoge Málaga hasta el próximo domingo. Sin embargo, aseguró que se retira del tenis "con la tranquilidad" de haber dejado "un legado no solo deportivo, sino también personal.

"Mi mente quiere seguir pero mi cuerpo ha dicho basta" confesaba tras su último baile en un a pista de tenis y ahora por fin tendrá un merecido descanso en el que podrá disfrutar de su negocios, su familia y otra de sus grandes pasiones: el mar. Además de disfrutar gracias a la competición E1 con su propio equipo, el mallorquín seguirá disfrutando de su barco Great White, un 80 Sunreef Power con el que ya lo vimos surcar las aguas de Mallorca durante el año pasado.

Great White Great White Great White

Sunreef 80: Una mansión flotante

Se trata de un catamarán valorado en 5,5 millones de euros y galardonado en la categoría Best Cat de la 33 edición de los premios Best of The Best que otorga la revista de lujo norteamericana Robb Report. Lo adquirió en 2020 le ofrece una cantidad de lujos y comodidades de las que carecía en su anterior embarcación (el yate Beethoven). El yate del tenista mallorquín, Sunreef 80, tiene 26 metros de eslora y ocho camas para albergar hasta 12 invitados y alcanza una velocidad máxima de 23 nudos, que en crucero es de 16 nudos. Cuenta con varios dormitorios para capacidad de hasta doce personas, tiene spa, piscina de hidromasaje y bar. Es una de las embarcaciones más completas del mundo, según las publicaciones especializadas.

El catamarán ofrece una imagen imponente con sus casi 30 metros de eslora. Cuenta con toda clase de comodidades para sus ocupantes. Son 1.200 metros cuadrados con un amplio salón, comedor para ocho personas, tres camarotes para invitados, piscina de hidromasaje, spa y un balcón privado en la suite principal. El luminoso salón del Great White ofrece dos sofás de gran tamaño junto a la bañera de popa, un comedor para 8 personas en la proa y dos televisores de 77 pulgadas instalados uno detrás del otro. Se ha instalado un lugar de descanso adicional junto a la entrada de la terraza de proa.

Suite principal Instagram

Su imagen es espectacular y la suite principal es la joya del barco, ya que cuenta con una cama doble que da a la espectacular terraza de proa, un baño con ducha a ras de suelo, vestidor y escritorio.

lancha auxiliar y garaje de motos

Además cuenta con una lancha auxiliar para desembarcar y hacer excursiones y también motos de agua, en las que hemos visto disfrutar al tenista en sus vacaciones veraniegas.

El campeón español disfruta también de jacuzzi y una zona lounge: con bar, tumbonas, barbacoa y una barra con un grifo de cerveza. Además, Rafa Nadal tiene en este catamarán un pequeño garaje para albergar un jetski y juegos acuáticos para divertirse con sus amigos. Así mismo, tiene una amplia plataforma de baño hidráulica para transportar la embarcación auxiliar del yate y ofrecer un lugar adicional para tomar el sol junto al agua.