La bronca de David Ferrer con el juez árbitro en la Copa Davis: “Te hablo en español, que me entiendes perfectamente”

La eliminatoria de Copa Davis que están jugando España y Dinamarca en Puente Romano recuperó la esencia de esta competición. Es la ronda que da acceso a las Finales (18-23 de noviembre en Bolonia) y se disputaba en el formato antiguo, al mejor de cinco partidos (aunque al mejor de tres sets, y no de cinco).

España perdió los dos primeros el sábado: Rune a Carreño (7-5 y 6-3) y Moeller a Munar (2-6, 6-1 y 6-4). Nunca ha remontado un 0-2, pero el domingo ya ha dado dos pasos. Pedro Martínez y Munar se impusieron en el dobles a Holmgren e Ingildsen (1-6, 6-3 y 6-2). Después llegó el drama.

Pedro Martínez se enfrentaba al número uno de los nórdicos y once del mundo, Holger Rune, en un encuentro en el que pasó de todo. El español arrancó de maravilla y tenía un break también en el segundo set, que se le terminó escapando.

Fue subiendo la temperatura en pista y fuera, con David Ferrer, el capitán, como protagonista. Después del primer juego del tercer set, tuvo una bronca con el juez árbitro, el italiano Roberto Ranieri. “En el primer set se cagó en la puta. Luego tiró dos bolas, no le pistasteis penalti ni una vez. Ahora le animo yo [a su jugador] y me viene a mí diciéndome algo. ¡Ni se le ocurra decirme algo!”, dice Ferrer. Se queja de que la actitud de Rune, lanzando bolas fuera o enzarzándose con el público, no había tenido ninguna consecuencia, mientras que a él le recriminan que se levantara a animar a Pedro.

Ranieri le pide que se lo diga en inglés. “Te hablo en español, que me entiendes perfectamente”, afirma “Ferru”, pero también se lo dice en inglés, sin quedar convencido de las explicaciones. El duelo entró en el terreno del drama. Pedro Martínez tenía calambres (jugó seis sets, sumando el dobles y el individual) y Rune, más notables todavía, e incluso tuvo que pedir la presencia del fisio por problemas musculares más serios. Se quedó clavado en pista, sin saber si iba a poder seguir. Lo hizo pero no le dio para ganar un encuentro con más broncas, porque el juez de silla pitó un par de veces doble bote (una para cada jugador) de forma equivocada. El danés tuvo una pelota de clasificación con 5-3 en el tercer set, pero Martínez, la salvó con un gran resto. Ganó el valenciano por 6-1, 4-6 y 7-6 (7/3) y la eliminatoria se decidirá en el quinto punto, entre Pablo Carreño y Moeller.