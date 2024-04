El camino de Alcaraz en Montecarlo: durísimo y con Djokovic antes de la final

Lo que a veces se olvida con Carlos Alcaraz es que sólo tiene 20 años (cumple 21 en un mes) y su carrera todavía no ha hecho más que empezar, pero torneos como el de Montecarlo están ahí para recordarlo. Es una cita mítica sobre la que hace años planeó la amenaza de que perdiera la categoría de Masters 1.000, pero el empeño de los jugadores hizo que se mantuviera, aunque es la única cita de las de su nivel que no es obligatoria.

Es también el lugar donde Rafa Nadal ha ganado en once ocasiones (este año no juega, como ya anunció, pues su cuerpo "no está preparado"), cinco de ellas consecutivas, entre 2008 y 2012... Y donde Carlos Alcaraz sólo ha participado en una ocasión. Fue en 2022, el año de la explosión definitiva del murciano. Llegaba después de conquistar Miami y perdió en su estreno contra Sebastian Korda, en un partido muy apretado (7-6 [7/2], 6-7 [5/7] y 6-3) en el que ambos jugadores cometieron muchos errores. En 2021 todavía no tenía ranking para disputarlo y en 2023 decidió saltárselo para descansar después de una gira de pista dura por Estados Unidos con muchos compromisos: ganó Indian Wells y fue semifinalista en Miami.

La incógnita de Djokovic

Esta vez en Miami perdió en cuartos y ha tenido más tiempo de descanso, por lo que afronta Montecarlo con la intención de tener una actuación destacada, aunque el camino que tiene por delante es muy difícil. Estrena su condición de número 3 del mundo, por lo que en el sorteo le podía tocar Djokovic antes de la final, y así ha sido: se medirían en unas hipotéticas semifinales, siempre que no fallen. El serbio, por ejemplo, busca recuperar su nivel después de la derrota en Indian Wells contra el 123 del mundo, de saltarse Miami y de cortar la relación profesional con su entrenador, Goran Ivanisevic.

Difícil desde el arranque

Por ranking, Alcaraz no tiene que disputar la primera ronda. Debuta en segunda contra, seguramente, Félix Auger-Aliassime, un oponente siempre complicado, por mucho que esté atravesando un bache. En cuartos le esperaría, en teoría, el talentoso francés Ugo Humbert, que el curso pasado fue una de las sensaciones del circuito. Para los cuartos de final, Ruud, un especialista en tierra, o Hurkacz, uno de los mejores sacadores del circuito. En las semis, lo dicho, Djokovic, aunque por el lado del serbio van tenista como Fritz, Musetti, Rublev, De Miñaur... Y en la final, lo que todo el mundo espera: Sinner.

El italiano, el jugador del momento (sólo una derrota en 2024, justo contra Alcaraz en las semifinales de Indian Wells), va por el mismo lado de Davidovich, Bublic, Rune y Medvedev o Zverev, por tanto, otro camino espinoso, como no puede ser de otra manera en un torneo en el que están los mejores.