Carlos Alcaraz cumple 22 años: este es su palmarés comparado con el de Djokovic, Nadal y Federer a su edad

Carlos Alcaraz cumple 22 años hoy 5 de mayo de 2025. Después de renunciar al Mutua Madrid Open por unas molestias, de descansar y de probarse, ha decidido inscribirse finalmente en el Masters 1.000 de Roma, un torneo que, curiosamente, sólo ha disputado una vez, en 2023, y en el que sólo ha ganado un partido.

Es una muestra, aparte de que el calendario es muy exigente, de que su carrera no ha hecho más que comenzar, lo que no impide que ya tenga un palmarés envidiable. De los jugadores en activo, sólo le supera Novak Djokovic, por supuesto, y se acercan leyendas como Wawrinka y jóvenes como el actual número uno, Jannik Sinner. Carlos ha repetido en numerosas ocasiones, la última en su documental, que quiere ser el mejor de la historia, que quiere equipararse a Djokovic, Nadal y Federer. ¿Cómo estaba el “Big 3” con 22 años? Ahora haremos un repaso, teniendo en cuenta que eso tampoco significa demasiado, porque cada jugador tiene sus tiempos y en la historia del tenis se ha visto a precoces como Michael Chang, que ganó Roland Garros con 17 años y tres meses y ya no conquistó ningún Grand Slam más (aunque hizo una gran carrera), o al propio Djokovic, que pegó el acelerón cuando encontró la madurez, y que tiene el mérito, como Rafa o el propio Roger, de haber aguantado muchos años en lo más.

Sólo Nadal está en los números de Alcaraz

Alcaraz tiene en su palmarés 18 títulos, entre ellos 4 Grand Slams (US Open 2022, Wimbledon 2023 y Roland Garros y Wimbledon 2024) y 6 Masters 1.000 (Miami y Madrid 2022, Indian Wells y Madrid 2023, Indian Wells 2024 y Montecarlo 2025).

Cuando cumplió 22 años, Nadal tenía 3 Grand Slams, sus tres primeros Roland Garros, pero estaba a unos días de ganar por cuarta vez en París, y un mes después levantó su primer Wimbledon, y en agosto de esa temporada fue campeón olímpico en Pekín y llegó al número uno del mundo por primera vez. Alcaraz alcanzó la cima de la ATP con 19 años, el más joven de la historia. Rafa, además, tenía ya 26 títulos, once de ellos Masters 1.000 (1 Indian Wells, 4 Montecarlo, 1 Hamburgo, 3 Roma, 1 Canadá y 1 Madrid en pista dura). Esa campaña, añadiría el segundo éxito en Canadá, con los 22 ya cumplidos. También cerraría el año con su segunda Copa Davis (la otra había sido en 2004).

Los récords de Djokovic

En el caso de Novak Djokovic, cuando cumplió 22 años en mayo de 2009, en su palmarés figuraban 13 torneos conquistados. Cuatro eran Masters 1.000 (Miami y Canadá 2007, Indian Wells y Roma 2008) y “sólo” un Grand Slam (Open de Australia 2022). También tenía ya un Torneo de Maestros (2008). Hasta 2011 no sería por primera vez número uno del mundo, pero desde ahí tuvo unos años de locura que le han llevado a superar todos los récords, con 428 semanas liderando el ranking y 24 títulos de Grand Slam.

Federer tampoco fue el más precoz en la élite. Su primer Grand Slam llegó apenas un mes antes de cumplir los 22, en 2003. A esa edad tenía 9 títulos, y únicamente el Masters 1.000 de Hamburgo de 2002. Fue a partir de ese momento cuando empezó su época de reinado. Llegó al número uno por primera vez con 22 años, pero en 2004, el año que cumplía los 23.