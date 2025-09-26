Carlos Alcaraz revela que estuvo cerca de abandonar: “Tuve miedo”

Carlos Alcaraz vivió un tenso debut en el ATP 500 de Tokio al sufrir una torcedura en el tobillo izquierdo durante el primer set de su partido contra el argentino Sebastián Báez. El incidente ocurrió con el marcador empatado 2-2, cuando el murciano cayó al suelo tras un movimiento desafortunado. Inmediatamente, el equipo médico le aplicó un vendaje funcional, permitiéndole continuar el encuentro.

A pesar del dolor, Alcaraz logró imponerse a Báez con parciales de 6-4 y 6-2. Sin embargo, el susto fue evidente. En declaraciones posteriores, el tenista expresó: "Pasé miedo, no voy a mentir. Estaba preocupado porque al principio no me sentía bien". Reconoció que en los primeros momentos pensó que no podría seguir jugando.

El triunfo le permitió avanzar a la segunda ronda, donde se enfrentará al belga Zizou Bergs. Alcaraz se mostró optimista sobre su recuperación, indicando que esperaba estar listo para su próximo compromiso. Si todo marcha según lo previsto, el sábado se medirá al belga Zizou Bergs. Tras este partido, le esperan torneos como Shanghái, Riad, París-Bercy, las ATP Finals y la Final de la Copa Davis.

Este episodio también subraya el compromiso de Alcaraz con el final de temporada tras haber ganado 2 de los cuatro Grand Slams del año