El gran susto de Alcaraz: se le va el tobillo en su estreno en Tokio ante Báez y se temía lo peor

Carlos Alcaraz se llevó un susto enorme en su estreno en el ATP 500 de Tokio. Arrancó su partido contra Sebastián Báez con un break, pero el argentino se lo logró recuperar para ponerse 2-2. En el quinto juego, en un punto en el que español estaba siendo dominado, corrió de un lado a otro, y cuando fue a por la bola corta, se tiró la suelo.

No se sabía muy bien lo que había pasado y la cara de susto de Alcaraz era evidente, llevándose las manos a la cara y mirando al cielo. Fue tratado en la misma pista. Todo el público se quedó expectante hasta que en la repetición se pudo apreciar que en uno de los apoyos, el pie izquierdo se le iba un poco y se le torció el tobillo. El mal, entonces, parecía menor, porque si hubiera sido algo muscular, seguramente hubiera supuesto el fin a la temporada, posiblemente a la lucha por el número uno, a las ATP Finals, a la Copa Davis...

De todas formas, el tenista murciano, que se levantó y se fue a su banquillo acompañado del fisio, pidió que le vendaran el tobillo izquierdo, que iba a sentirse más seguro así. Perdió el juego, que ya había empezado, pero volvió a la pista dando saltitos y sin aparentes limitaciones, al menos no de forma exagerada. Hasta su gesto cambió, serio, pero ya más relajado.