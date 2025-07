Corretja desgrana los peligros de Fritz, rival de Alcaraz en las semifinales de Wimbledon

Taylor Fritz estuvo a dos puntos de quedar eliminado en la primera ronda de Wimbledon y va a disputar por primera vez las semifinales en el All England Club. En su estreno, se enfrentaba a Mpetshi Perricard, el tenista que ha llevado el servicio a otra dimensión en lo que respecta a velocidad, y perdió los dos primeros sets. Su primer momento al límite fue en el cuarto parcial, con 5-6 y 30-30, sacando para sobrevivir. Pero más crudo todavía lo tuvo en el tiebreak, pues caía 1-5. Se lo llevó por 8-6. Escapó de la trampa y a partir de ahí pudo desplegar su juego contra Diallo, Davidovich, Thompson y Khachanov, antes de medirse al doble campeón, a Carlos Alcaraz. El español llega pleno de confianza y con dos últimas actuaciones fantásticas, contra Rublev y Norrie.

Antes, también pasó sus apuros (cinco sets ante Fognini), y sabe perfectamente que tiene que seguir hacia arriba. «La temporada en hierba de Fritz está siendo muy exitosa. Está jugando un gran tenis y creo que su juego se adapta muy bien, jugando muy plano, agresivo y con un gran saque», dice el murciano de un rival que ha levantado cinco de sus diez títulos sobre pasto, una barbaridad teniendo en cuenta los pocos torneos que se juegan en esta superficie.

Las del estadounidense no son las características clásicas de un jugador de hierba, pero es que el juego ha cambiado en estas pistas. Taylor ha exprimido al máximo esta pequeña gira y es el tenista con más victorias, trece: a las cinco que lleva en Wimbledon suma cuatro en Stuttgart y cuatro en Eastbourne, torneos que conquistó. En medio, el tropiezo en la primera ronda de Queen’s. «Fritz tiene un saque muy bueno porque es potente, pero también muy cortado, y eso en hierba es muy efectivo», analiza Álex Corretja, exnúmero dos del mundo y ahora comentarista de televisión en Eurosport y Movistar, que continúa desgranando al oponente de Carlos:

El revés "angulado" de Fritz

El revés: «Muy plano y profundo. Tiene muy bueno el cruzadito podríamos decir un poco angulado, no es que haga muchísimos ángulos moviendo la manos, pero sí es capaz de encontrar diagonales bastante buenas. También cambia muy bien al paralelo».

Si está cómodo, Fritz le "arrea" a la derecha

La derecha: «Aquí en hierba a veces la pelota se queda un poco muerta, y a él cuando no le aprietan muchísimo y cuando tiene margen, con la derecha es capaz de acelerar perfectamente; aunque tiene una empuñadura bastante pasada y puedes pensar que algunas las puede tocar tarde, cuando él tiene posibilidades y le queda la pelota a una altura cómoda, le arrea muy bien».

Resto, movilidad, bola pesada...

Otros factores: «Resta bien y aunque es verdad que no se mueve a las mil maravillas, ha mejorado mucho. En esta pista se siente muy a gusto, y además la bola en hierba es bastante pesada y le viene bien porque es un chico que pega muy plano y falla poco».

Como anécdota con el resto, en ese partido con Perricard fue capaz de responder a un servicio que le vino a 246 km/h, el más rápido en la historia del torneo: iba al cuerpo, se apartó, puso la raqueta delante y mandó la bola profunda, para después cerrar en la red.

Fritz, con 27 años, está en un punto dulce de su carrera. En la vida ha madurado rápido: con 22, ya se había casado y divorciado, y había tenido un hijo, Jordan, que ahora tiene ocho años y al que quiere dedicarle una hazaña en el All England Club. Justo esa edad, 22, es la de Alcaraz, el genio precoz del tenis. Está a dos pasos de su tercer Wimbledon, que sería su sexto Grand Slam. Repetiría el doblete París-Londres. Lo que hace sólo lo han logrado los grandes nombres de la historia de este deporte: los Djokovic, Nadal, Federer, Borg... Una cifra más, 23, son las victorias seguidas que lleva el murciano, que le han llevado a encadenar los triunfos en Roma, Roland Garros y Queen’s, y a llegar a esta penúltima ronda. La gloria está cerca de nuevo, pero lejos porque queda lo más difícil: Fritz es el primer «top 10» al que se enfrenta (es el cinco, pero saldrá de Londres como cuatro del mundo) y, si gana, le esperará Jannik Sinner o Novak Djokovic.

El desafío esta vez es... Para Djokovic

Si Fritz supo agarrarse al torneo, a Sinner no le quedó otro remedio, ya que pasó los octavos por la desgraciada lesión de Dimitrov, que le iba ganando dos sets a cero, con 2-2 en el tercero. El tren que parecía irse le esperó, y en los cuartos contra Shelton recuperó la rotundidad habitual. El número uno ha conseguido cambiar el orden de los protagonistas en una de las máximas de los últimos 15 años. Durante todo ese tiempo, para cualquier jugador el gran desafío era ganar a Djokovic (o a Nadal en tierra). El reto esta vez es para Novak, ya que tiene delante al tenista que le ha vencido en los cuatro últimos enfrentamientos, además en citas como la Davis, el Open de Australia (ambas en 2024) y Roland Garros (2025). Un aliado a favor de la leyenda de Belgrado es la hierba. En Wimbledon, ha disputado las seis últimas finales. A trompicones, como tantas otras veces, y con el resbalón final ante Cobolli en cuartos que hizo saltar las alarmas, pero que resistió sin lesión grave, está ahí de nuevo. Sinner busca llegar al gran partido en el All England Club por primera vez. Es la misma semifinal que en 2023 (6-3, 6-4 y 7-6 [7/4] para Nole), pero no son los mismos jugadores.