El vídeo de Alcaraz con un futbolista de elite bailando de fiesta en el Puerto de Santa María

Después de una final intensa en Wimbledon contra Sinner, que terminó como esperaba, Carlos Alcaraz está haciendo lo que mejor sabe hacer cuando necesita desconectar: tomarse un respiro lejos del ruido mediático, de los focos y de la tensión competitiva. Sin embargo, esta vez no eligió la habitual Ibiza ni se dejó ver en ningún destino glamuroso del extranjero. En lugar de eso, se escapó al Puerto de Santa María, una joya gaditana con aire relajado y sabor a verano, ideal para recuperar energías. Y aunque su plan era desconectar, la visita no pasó inadvertida.

Fiesta sin filtros

La noticia no la filtraron paparazzis ni se descubrió por alguna exclusiva de prensa rosa. Fue el propio alcalde del Puerto, Germán Beardo, quien compartió una imagen del momento en redes sociales. En la foto aparecía un grupo peculiar y llamativo: junto a Alcaraz estaban el futbolista Sergio Reguilón, ex del Real Madrid, el productor musical Borja Couce, el DJ y cantante Juan Magán y Pascual Llopis, amigo íntimo del tenista. Una mezcla de deporte, música y amistad que no tardó en levantar comentarios en internet.

Y es que la estampa, lejos de mostrarlos en una cena tranquila o en una actividad discreta, los mostraba disfrutando del ambiente nocturno del Puerto. Más concretamente, en Margarita Puerto Sherry, uno de los locales más conocidos y concurridos de la zona. Allí, según se pudo ver en imágenes y vídeos compartidos después, Alcaraz y Reguilón se lo pasaron en grande bailando junto a Juan Magán y dejándose llevar por el ritmo, sin preocuparse por los teléfonos móviles ajenos ni por las miradas curiosas.

Como ya es costumbre en ese local, los famosos que lo visitan suelen dejar su firma en una pizarra del lugar, una especie de muro simbólico que recoge los pasos de quienes han dejado huella. Alcaraz no fue la excepción y, fiel a la tradición, estrelló su firma con una sonrisa. Un gesto sencillo, pero que confirma que, a pesar de su estatus y de la presión constante del circuito, sigue manteniendo los pies en la tierra y el carácter cercano que lo ha hecho tan querido.

Relax antes de la batalla

La forma de relajarse de Alcaraz está creando mucho polémica desde que lo contó con normalidad en su documental. Alcaraz no es un robot. Es un joven que lleva años compitiendo al máximo nivel, que arrastra una presión enorme por ser “el próximo grande”, y que necesita liberar tensión antes de volver a poner el cuerpo y la mente al límite.

Además, no hay que olvidar que su calendario no se detiene. Tras este breve paréntesis, su próxima parada son dos torneos exigentes: los Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, citas clave de cara al US Open. Si alguien se ha ganado el derecho a una noche de baile y amigos antes de volver a la rutina de entrenamientos, es él.