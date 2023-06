Djokovic reacciona a tiempo, remonta a Khachanov y espera a Alcaraz en semifinales de Roland Garros

Karen Khachanov bordó el tenis durante casi dos horas, pero eso no fue suficiente para dar la gran sorpresa de Roland Garros y derrotar al Novak Djokovic. El serbio se llevó el partido por 4-6, 7-6 (7/0), 6-2 y 6-4 en tres horas y 38 minutos y está a dos pasos de hacer todavía más historia en el mundo del tenis, pues su objetivo es intentar levantar en París su vigésimo tercer Grand Slam y romper el empate que tiene con el ausente Rafa Nadal.

De un tiempo a esta parte, no importa demasiado cómo llega Djokovic a los grandes torneos o las sensaciones que deje por momentos. Es fácil adivinar que en el momento de la verdad va a salir lo mejor de su tenis. Los Grand Slams se han convertido en lo que le alimenta, en lo que llena su ego, y en 2021 estuvo a punto de ganar los cuatro... Y la presión le pudo sólo al final en el US Open, donde no tuvo ninguna opción ante Medvedev en el duelo definitivo. Esta temporada ha conquistado ya Australia y en París supo salir adelante ante las primeras dificultades que tuvo de verdad, en estos cuartos.

Porque Khachanov arrancó el encuentro de una forma inmejorable, muy decidido a buscar una victoria por la que muy pocos apostaban. Bien metido en pista, dominó los intercambios y sirvió de maravilla. Nole miraba a su banquillo buscando soluciones, que tardaron en llegar. Lo hicieron poco a poco. En el segundo set comenzó a sacar mejor e incluso se llevó algunos juegos en blanco. Una parte estaba hecha. Después, mejoró algo la estrategia y comenzó a buscar pelotas altas que molestaran al ruso. Todavía le faltaba un poco más, pero con eso fue suficiente para igualar las sensaciones. Después, su leyenda jugó a su favor para llevarse el «tie break» del segundo de forma inapelable, con un 7-0.

Todavía faltaban un par de tuercas que ajustar a su juego. Una era el resto, que afinó hasta llegar a tener las primeras pelotas de rotura al comienzo del tercer set, tras casi dos horas de juego. La aprovechó. Después, en el mano a mano encontró la manera de hacer daño a su rival tirándole pelotas a la zona del revés, tratando de que perdiera pista por ahí, para después ejecutar una dejada. Lo hizo decenas de veces y Khachanov no supo la manera de salir de ahí. A veces llegaba al tiro sutil de su oponente, pero le faltó mano cerca de la red para conseguir contrarrestarlo.

Novak demostró que también es humano en la cuarta manga, que también empezó con una rápida rotura. Ya parecía que podía dispararse en el marcador, pero Khachanov no se rindió. Amagó con igualar el break primero, con dos dobles faltas de Djokovic seguidas cuando mandaba 3-2. Después lo consiguió... Cediéndolo con otra doble falta. Khachanov estalló de alegría porque volvía al encuentro, pero fue un visto y no visto porque la respuesta del número tres del mundo fue volver a romper el servicio, y además lo hizo en blanco. Se permitió un error, no dos. Por eso es tan difícil derrotarlo en los grandes escenarios. A cinco sets tiene mucho margen para recuperarse y para buscar soluciones, y además obliga a quien quiera superarlo a tener que estar concentrado durante tres o cuatro horas en un deporte en el que la raqueta y el cuerpo suelen moverse al ritmo que marca la mentalidad. A eso se suma Nole, como Nadal, nota menos la presión que el resto, o la maneja mejor, y cuando la exigencia es máxima suelen mostrar su mejor repertorio, en lugar de encoger el brazo.

Ahora, Novak espera al ganador del Alcaraz - Tsitsipas, que se disputa a continuación.