Los emocionados mensajes de Pau Gasol, Corretja, Verdasco... Tras el adiós de Rafa Nadal de Madrid

Rafa Nadal no volverá a jugar en la Caja Mágica, en el Mutua Madrid Open. Después de 20 participaciones, con cinco victorias finales, la derrota contra Lehecka en octavos de final supone el adiós a un torneo que le tiene como ídolo más que ningún otro, y ya es decir. Hubo lágrimas en su despedida, como las de su mujer, Mey, y su hermana, Maribel, y un discurso muy emocionante del balear a los aficionados que acudieron al estadio Manolo Santana.

Los mensajes de apoyo al zurdo continuaron en redes sociales:

"Gracias @RafaelNadal por ser el MÁS GRANDE !!! 👑🐐🙏🏽❤️", le dice Fernando Verdasco, tenista con el que compartió equipo en la Copa Davis y contra el que vivió uno de los partidos más memorables que se recuerdan: las semifinales del Open de Australia de 2009 que duraron cuatro horas y 40 minutos, en las que venció Rafa por 7-6, 4-6, 3-6, 7-6 y 6-2.

Pau Gasol es uno de sus grandes amigos. Son dos leyendas del deporte español. El pívot le escribió en "X": "Gracias, Rafa ❤️". Juntos han protagonizado imágenes para el recuerdo, como las lágrimas abrazándose en varios de los Roland Garros que ha conquistado el zurdo.

Álex Corretja, el extenista que fue número dos del mundo, que ganó una Copa de Maestros, en 1998, y que fue dos veces finalista de Roland Garros, lo escribió en mayúsculas: "NADAL FOR EVER ❤️GRACIAS RAFA 🎾 NUNCA TE PODREMOS AGRADECER SUFICIENTE LO QUE NOS HAS HECHO VIVIR 🙏🏻".

Ya como comentarista, en Eurosport, Corretja ha vivido con pasión muchos partidos, pero especialmente recordada es la remontada ante Medvedev en la final del Open de Australia 2022: no pudo reprimir las lágrimas.

Y de un extenista y comentarista, a otro como Tomás Carbonell, que está en este Mutua Madrid Open en Televisión Española. Sus palabras en redes sociales muestran la imagen de Nadal como fenómeno social: "Rafa Nadal es y será irrepetible. Nadie en el universo del deporte ha sido capaz de poner delante de un televisor a personas que no tenían ningún interés en el tenis. Solamente querían ver a alguien q jamás se daba por vencido y hacía posible lo imposible. Lecciones de vida❤️❤️❤️"