Federer opina y advierte sobre la comparación de Alcaraz con el "Big 3"

Roger Federer pasó unos buenos días en Shanghái durante la disputa del penúltimo Masters 1.000 del curso, en los que se dio un baño de masas, fue homenajeado, recordó sus partidos con Nadal y también habló de Carlos Alcaraz, en el podcast de ATP Tennis Radio.

El suizo, ídolo del murciano cuando era pequeño, de hecho Carlos dice que una de las espinas que le queda clavada es no haber podido enfrentarse nunca a Federer, se mostró impresionado por lo que está consiguiendo el pupilo de Juan Carlos Ferrero con sólo 20 años. “Es genial. Todavía es joven y todo lo que ha logrado es fantástico, no sólo en tierra batida o superficies duras, es que ganó Wimbledon, y superando en la final a Novak, lo que no es ninguna broma. No necesitaba demostrar nada, pero es un gran asterisco en su currículum. Muy impresionante”, dijo el ganador de 20 Grand Slams.

En España, Carlos Alcaraz siempre ha tenido que aguantar el peso extra de ser comparado con una leyenda como Rafa Nadal, sobre todo en sus inicios. Pero eso ha traspasado nuestras fronteras y no han sido pocos los que han comparado las cualidades del murciano con las del “Big 3”, Rafa, Djokovic y Federer, diciendo incluso que es la combinación perfecta de los tres. “Veo una derecha potente al estilo de Rafa, quizá también más la técnica de mi parte", opinó Federer. "Veo las dejadas, el cortado, puede jugar desde atrás como Rafa y tiene las habilidades defensivas de Djokovic, aunque Novak es nivel élite porque lleva muchos años haciéndolo, como Rafa en tierra batida. Si sigue haciéndolo, hablaremos mucho de él, lo importante es que no se lesione”, continuó, y añadió: “Puede que haya una combinación de los tres, pero es injusto decirlo así porque Carlos es Carlos, como Novak es Novak y Rafa es Rafa. No me gusta cuando hay demasiadas comparaciones. Me gusta hablar de cada uno de forma individual".

El tenista de Basilea tampoco se mostró preocupado por los resultados que ha tenido Alcaraz en la gira asiática, sobre todo en Shanghái, donde perdió en octavos de final contra Grigor Dimitrov. “Como pasó con Rafa, Novak, conmigo y con Murray, ahora todos esperan que cada generación produzca su mejor tenis cada semana, pero es difícil lograrlo. Carlos lo ha hecho tan bien como ha podido hasta ahora. A veces va a perder, como aquí en Shanghái, pero lo está haciendo fantástico. Tiene un gran juego y un futuro increíble".

La próxima parada de Alcaraz será la próxima semana, el ATP 500 de Basilea, para el que hay inscritos tenistas como Rune, Fritz, Ruud y el reciente ganador en Shanghái, Hubert Hurkacz.