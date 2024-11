Fritz contra lo ¿imposible? en la final del Torneo de Maestros

Estados Unidos está atravesando por un buen momento tenístico, lo mismo que Francia. Son los países que más jugadores tienen en la élite en el circuito masculino. Trece de los integrantes del «top 100» son galos y diez son estadounidenses. Si lo reducimos al «top 50» manda el país de las barras y las estrellas, con siete, Francia baja a tres pero ahí se mete en la pelea con seis Italia, que tiene además algo de lo que carece Estados Unidos: un número uno y campeón de Grand Slam como Jannik Sinner.

Las cifras hablan de una buena salud de los americanos por cantidad, pero falta alguien que dé un paso más. Taylor Fritz es el que parece más preparado. Está siendo uno de los protagonistas de este final de curso, en el que jugó la final del US Open, la primera en un Grand Slam para él, y ahora se ha metido en el último partido de las ATP Finals, superando en las semifinales a uno de los favoritos, Alexander Zverev, verdugo entre otros de Carlos Alcaraz y campeón del último Masters 1.000 de la campaña, el de París-Bercy. La sorpresa fue relativa porque Fritz llegaba con una trayectoria también ascendente. El partido estuvo a la altura de lo esperado y se decidió en tres o cuatro situaciones clave. La prueba fue que, por ejemplo, los dos ganaron el mismo número de puntos totales, 97. Taylor fue el primero que logró romper el saque del alemán en Turín. Había sido intocable en ese sentido en la fase de grupos con Rublev, Ruud y Alcaraz, pero el norteamericano lo logró a la segunda, con una buena derecha cruzada a la que su rival no pudo responder.

No consiguió más breaks porque el encuentro se fue al desempate en el tercer set después de una gran batalla con buenos intercambios y con duelos de reveses espectaculares. Fritz terminó venciendo por 6-3, 3-6 y 7-6 (7/3) y frustró los planes de un Zverev que, de todas formas, también sale reforzado de la temporada y convencido de que en la próxima puede intentar por fin el asalto a su primer Grand Slam.

Para ello tendrá que hacer frente a Sinner y a Alcaraz (tiene ganado el cara a cara a los dos, 4-2 al italiano y 6-5 al español)... Pero también a Fritz, que se ha convertido este curso en su gran piedra en el zapato. Zverev sólo se impuso en la tierra de Roma. El estadounidense, en cambio, lo ha derrotado en tres partidos oficiales este año (más otro en la Laver Cup), y no en cualquier escenario: los octavos de Wimbledon, los cuartos del US Open y las semifinales de las Nitto ATP Finals. Con esta última victoria, Taylor se asegura acabar 2024 con el mejor ranking de su vida, el cuatro. Aspira a convertirse en ese líder que Estados Unidos lleva tanto esperando: no ganan un Grand Slam desde Andy Roddick en el US Open 2003, torneo que dio paso a la era del «Big 3». Roddick también fue el último tenista de su país que estuvo tan alto en la clasificación. Respecto al Torneo de Maestros, el último campeón estadounidense es del siglo pasado: Sampras en 1999. Agassi jugó la final en 2000 y 2003 y James Blake, en 2006.

Sinner, incontestable

Fritz tiene una oportunidad de crecer el domingo 17 de noviembre en el partido más difícil posible. Porque en su final de Grand Slam se encontró con Sinner y también lo hará en la de las ATP Finals (a las 18:00, Movistar+). El italiano es el jugador del año. En semifinales despidió a Ruud con relativa facilidad: 6-1 y 6-2.

Relativa, porque parece fácil lo que hace, por cómo lo hace: gran ritmo de bola, pocos errores, enorme al servicio... 2024 ha sido el año en el que le salpicó un caso de dopaje que todavía está por resolver, pero también en el que se ha convertido en el terror del circuito. Sólo ha perdido seis partidos, y tres fueron con el mismo tenista: Carlos Alcaraz, en las semifinales de Indian Wells, las de Roland Garros y la final de Pekín. También lo consiguieron Tsitsipas, en Montecarlo; Medvedev, en Wimbledon; y Rublev, en Canadá. En Turín, el número uno del mundo no ha perdido un set y ningún rival ha conseguido hacerle más de cuatro juegos en un parcial. Ya se enfrentó con Fritz en la fase de grupos, y se impuso por un doble 6-4. Taylor sí tiene un triunfo ante el pelirrojo de San Cándido, pero en el lejano 2021. Jannik era otra tenista en ese momento.