El futbolista que Simeone confirma que jugará como titular sí o sí ante el Almería en Liga

El equipo con mejor racha de LaLiga es el Atlético y el domingo 16 de abril a las 18:30 (Movistar) tiene el partido en teoría más sencillo para seguir aumentándola porque recibe al Almería, que solo ha logrado cuatro puntos como visitante, con once goles a favor y 29 en contra. Suman los rojiblancos doce jornadas consecutivas sin perder (9 victorias y tres empates), pero el Cholo lo tiene claro. "Nos juzgarán por lo que hagamos mañana contra el Almería. Lo que hicimos ya queda en el pasado», dijo el técnico, que ha conseguido mantener la motivación de una plantilla que se quedó sin un objetivo claro al quedar fuera de las competiciones europeas y de la Copa.

Para buscar la décimo tercera jornada de sonrisas, Simeone esta vez sí desveló un jugador que va a salir como titular: Ángel Correa. "Ángel es importantísimo para nosotros. Le tocará empezar y seguramente no me imagino otra cosa que haga un grandísimo partido. Viene de hacer 70 minutos buenos (en el amistoso del pasado miércoles ante el Besiktas), había hecho el gol contra el Betis en el partido anterior en casa, después no nos pudo acompañar ante el Rayo...», dijo Simeone. El argentino no disputó la última jornada por el fallecimiento de su madre. "Está con sus compañeros pasando el duelo que uno tiene que pasar naturalmente cuando pasan estas situaciones, y a pensar en jugar, que es lo que lo moviliza", añadió el entrenador.

Correa jugará de inicio por décima vez en Liga, aunque siempre que ha sido convocado por el Cholo le ha dado minutos, excepto contra el Elche en el primer encuentro después del Mundial de Qatar, en el que Ángel fue campeón con Argentina. Es el típico futbolista que no pone una mala cara y hace equipo y suele aprovechar los minutos que le dan. Hasta 12 futbolistas han jugado más que él este curso, entre todas las competiciones. Suma 1.480 minutos y lleva siete goles, el tercer mejor anotador de la plantilla rojiblanca después de Morata (12) y Griezmann (10), al que acompañará en el ataque contra el Almería. La otra novedad es Witsel de central, por la baja de Savic.