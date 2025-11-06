Habrá un Alcaraz-Djokovic en Turín: estos son los emparejamientos del español en las Finales ATP

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, quedó encuadrado este jueves en el grupo Jimmy Connors de las Finales ATP como cabeza de serie del torneo junto al serbio Novak Djokovic (5), al estadounidense Taylor Fritz (4) y al australiano Alex De Miñaur (7). Carlitos tratará de sumar en Turín su noveno título de la temporada y ser 'Maestro' por primera vez, algo que no consigue ningún tenista masculino español desde 1998, cuando lo logró Álex Corretja, y de cualquier género desde Garbiñe Muguruza en 2021.

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo pero segundo cabeza de serie del torneo, quedó encuadrado en el grupo Bjorn Borg y comenzará la defensa de la corona conquistada en 2024, edición en la que no cedió un solo set, ante el alemán Alexander Zverev (3), el estadounidense Ben Shelton (6) y uno entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el italiano Lorenzo Musetti.

Falta por definir todavía el octavo participante, duda entre Auger Aliassime y Musetti. El italiano, en caso de ganar el ATP 250 de Atenas, entraría como participante principal y dejaría al canadiense como reserva. En caso de no ganar en la capital griega, sería reserva.

"Nole" en el aire

Además, Djokovic, jugador que más veces ganó este torneo, coronado 7 veces como 'Maestro', dejó en el aire su participación y aseguró que decidirá solo cuando finalice su participación en Atenas. En caso de que no participe finalmente, será el número 9 -primer reserva- el que ocupe su lugar en el sorteo, sin necesidad de repetir el procedimiento.

Accederán a las semifinales los dos primeros de cada grupo de este torneo que se celebra en Turín (norte) del 9 al 16 de noviembre. En esa ronda de semifinales ya podrían enfrentarse Sinner y Alcaraz.

El murciano pretende acabar de buena manera el curso individual, justo antes de competir en la Copa Davis, en su tercera participación en unas Finales ATP, antiguo torneo de Maestros, después de un año en el que levantó dos Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

En el horizonte, también, la pelea por el acabar número uno del año entre las dos estrellas del circuito. Alcaraz necesita tres victorias en el torneo o llegar a la final del torneo de maestros.

Granollers y Zeballos, en Turín por sexto año consecutivo

El binomio formado por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, disputará las Finales ATP en la modalidad de dobles por sexto año consecutivo. Fueron semifinalistas en 2020 y 2021 y finalistas en 2023.

Quedaron encuadrados en el Grupo Peter Fleming con la pareja favorita, formada por los británicos Cash y Glasspool; los alemanes Kevin Krawietz y TimPuetz; y el binomio local, formado por los italianos Simone Bolleli y Andrea Vavassori.

El otro grupo de dobles, el John Mcenroe, lo forman el finés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten; el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic, finalistas 2024; los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury; y los estadounidenses Christian Harrison y Evan King.