Horario y dónde ver a Alcaraz en la última jornada de la Laver Cup: Carlos juega individual contra Cerundolo, y también dobles

La Laver Cup llega a la última jornada con una ventaja importante a favor del Resto del Mundo, que dio la sorpresa el sábado. Europa mandaba 3-1 tras el primer día, pero en el segundo, perdió los cuatro partidos, que valían dos puntos cada: De Miñaur ganó a Zverev (6-1 y 6-4), Cerundolo a Rune (6-3 y 7-6 [7/5], Fritz a Alcaraz (6-3 y 6-2) y De Miñaur/Michelsen a Ruud/Rune, 6-3 y 6-4.

El resultado antes de la jornada definitiva refleja, por tanto, es un 3-9 a favor del Resto del Mundo. Hay que recordar que en esta sesión del domingo, cada triunfo cuanta tres puntos. El vencedor de Laver Cup es el equipo que llegue a 13, por tanto el conjunto dirigido por André Agassi necesita dos victorias para triunfar. En caso de empate a 12 después de los cuatro partidos de hoy, habrá un dobles que lo definirá todo.

En una situación tan al límite, Yannick Noah, el capitán de Europa, ha decidido apostar por su mejor hombre en dos partidos. Alcaraz cayó ante Fritz, en lo que supone su primera derrota individual en una competición en la que ya estuvo el año pasado, pero hoy tendrá doble sesión.

Horario y dónde ver la última jornada de la Laver Cup

Carlos Alcaraz comparte dúo con el noruego Casper Ruud, que entrena en la Rafa Nadal Academy, para abrir la jornada de hoy domingo 21 de septiembre en el encuentro de dobles, contra Michelsen y Opelka. Será a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Después, llegan tres partidos individuales: Mensik contra De Miñaur, que podría ser el último duelo si Resto del Mundo ganara estos dos primeros encuentros; Alcaraz - Cerundolo (sobre las 00:00 - 01:00 de la madrugada del domingo 21 de septiembre al lunes 22 de septiembre, aunque podría ser antes si los duelos precedentes van rápido) y Zverev - Fritz. Todos los enfrentamientos pueden verse a través de Eurosport y HBO Max.

Las cuentas para ganar la Laver Cup

Las cuentas para Europa son sencillas: si gana tres de los cuatro partidos empata y la Laver se decidirá en un dobles final. Si se impone en los cuatro, campeón. Si sólo se impone en dos o uno, el vencedor será Resto del Mundo, por tercera vez en las ocho ediciones que se llevan disputadas, desde 2017.