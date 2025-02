Horario y dónde ver el Alcaraz-Van de Zandschulp en el torneo de Róterdam

Dos semanas después de la derrota en cuartos de final del Open de Australia ante Djokovic, Alcaraz vuelve a competir. «Perder ante Djokovic en Australia no fue perder una oportunidad y más teniendo en cuenta que la temporada acaba de empezar, hay muchos retos por delante, y que si todo va como espero y deseo, disputaré ese torneo durante los próximos quince años. Enfrentarse a él en cuartos de final de un Grand Slam es de las peores cosas que pueden suceder, pero ahora solo miro al futuro», ha comentado Carlitos desde Róterdam, desde su futuro inmediato. El murciano aterrizó el viernes pasado en Países Bajos y se estrenará hoy en la pista de un torneo «indoor» que nunca ha disputado.

Después de caer ante el serbio, Alcaraz volvió a casa, pasó unos días con la familia, sufrió un catarro y apenas pudo entrenar un par de días a buen nivel. «Ahora ya me siento en plena forma y los días en casa me ayudarán a afrontar los siguientes desafíos más fresco de mente», asegura el de El Palmar. En la pista dura de Róterdam, algo menos rápida de lo que se esperaba eso sí, no estará Juan Carlos Ferrero y sí Samuel López, que se estrenará en un torneo con Carlitos. Y el cuadro no es precisamente sencillo. Más que un ATP 500 parece un Masters 1.000. Alguno asegura que incluso es más exigente que el que debió afrontar Sinner para alcanzar la final en Melbourne ante Zverev.

Alcaraz debutará ante el local Botic van de Zandschulp (19:30, Movistar +), su verdugo en la segunda ronda del pasado Abierto de Estados Unidos (6-1, 7-5 y 6-4) y el de Nadal en el último partido de Rafa como profesional en la fase final de la Copa Davis 2024. La derrota en Nueva York ante el neerlandés, número 84 de la ATP, no es el único precedente. En los octavos de Basilea 2022 ganó el español por 6-4 y 6-2 y en la primera ronda del Open de Australia 2021, en el estreno de Carlitos en un Grand Slam, también (6-1, 6-4 y 6-4). Van de Zandschulp llegó a ser número 22 del mundo hace menos de tres años.

En tercera ronda, el jueves en teoría, aparecería Felix Auger-Aliassime. El canadiense es la única raqueta que ha sumado dos títulos este año, Adelaida y Montpellier, y ya fue campeón hace tres años en Róterdam. En cuartos las alternativas son Holger Rune, Sonego o Roberto Bautista. El fin de semana en semifinales pueden aparecer el talento irregular de Rublev o los cañonazos de Hurkacz, y para la final hay donde elegir: Berrettini, Tsitsipas, De Miñaur o Medvedev.

El gran ausente del torneo es el vigente campeón, Jannik Sinner. A él también se refirió Alcaraz: «Entiendo que la gente hable de quién terminará ganando más o quién será más dominante, pero está claro que ahora mismo el mejor del mundo es Jannik. Lo que está haciendo es una locura. En todos los torneos que disputa llega a rondas finales, apenas ha perdido partidos en el último año y jamás pierde la concentración». Para volver a ver a Sinner habrá que esperar a los Masters 1.000 en Estados Unidos. En Indian Wells y en Miami no va a faltar nadie.