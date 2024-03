Horario y dónde ver hoy en tv el Alcaraz - Aliassime, de tercera ronda de Indian Wells

Carlos Alcaraz se ha quedado como el único español, tanto en el cuadro masculino como en el femenino, que sobrevive en Indian Wells, las tras las eliminaciones de Alejandro Davidovich ante el joven francés Arthur Fils (6-3 y 6-4) y de Roberto Carballés ante Daniil Medvedev (6-2 y 6-3).

El murciano superó en su estreno en la segunda ronda (está exento de jugar la primera por ranking) al italiano Matteo Arnaldi, al que tuvo que remontar, y lo hizo [[LINK:INTERNO|||Article|||65ebf5b0ac96b0e4356c95b8|||con una reacción espectacular (6-7 [5/7], 6-0 y 6-1)]]. "He llegado sin haber jugado demasiados partidos. El año pasado vine aquí con más encuentros en las piernas, con más ritmo. Me estoy recuperando de una lesión en el tobillo. Estuve pensando en ello todo el tiempo, no pude entrenar a alta intensidad tanto como me hubiera gustado", reconoció el número dos del mundo. “Pero estoy elevando el nivel, sintiéndome realmente bien. Para alcanzar un buen ritmo tengo que ir paso a paso. Creo que esa es la gran diferencia con respecto al año pasado", añadió.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Aliassime

Pues el siguiente paso, en la tercera ronda, es ya un rival de nivel, el canadiense Félix Auger-Aliassime. El duelo se disputa hoy domingo 10 de marzo a las 21:00 horas (20:00 en Canarias) y puede seguirse en televisión a través de Movistar+, como todo el torneo.

Aliassime tuvo un 2023 algo irregular, aunque conquistó el título de Basilea, el quinto de su carrera (los otros cuatro fueron en 2022). Esas idas y venidas han llevado al tenista de 23 años al puesto 31 del mundo, pero ha llegado a ser el seis y es un jugador peligrosísimo, con una derecha fantástica y un buen saque. Es más, en los cara a cara con Alcaraz tiene un claro 3-1 a favor. Se vieron en 2021 en los cuartos del US Open, y el español, jovencísimo en ese momento, se retiró después de la paliza que llevaba de las rondas anteriores. En 2022 se impuso el canadiense en una eliminatoria de la Copa Davis y en Basilea. En 2023 llegó el único triunfo de Carlos, precisamente en el torneo que están disputando ahora, en Indian Wells.

Después, Alcaraz siguió avanzando rondas hasta conquistar el título. Defiende, por tanto, esos 1.000 puntos y el número dos del mundo, que podría perder en favor de Jannik Sinner. El español y el italiano se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales, pero, como ha dicho el pupilo de Juan Carlos Ferrero, todavía quedan varios pasos para pensar en eso.