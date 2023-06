Horario y dónde ver hoy en tv el Alcaraz - Dimitrov, de cuartos de Queen's

Carlos Alcaraz mejoró sus prestaciones y ganó al checo Lehecka en los octavos de Queen's. Un triunfo que, asegura, le da mucha confianza para lo que queda de gira de hierba y cambia las expectativas incluso en el propio torneo londinense. Si al llegar dijo que no se planteaba ganar, después de sus segundo partido y, sobre todo, de cómo lo hizo, su idea empieza a ser distinta. "Después de ver el nivel que hemos demostrado, de cómo me he sentido, las expectativas han cambiado. Ahora me siento capaz de hacer un buen resultado aquí. Esto me da mucha confianza para las siguientes rondas y para Wimbledon", explicó el murciano. "En mi cabeza no estaba ganar el torneo, ni mucho menos; el objetivo era sentirme cada vez mejor. Una vez que estamos en los cuartos quiero ganar. Al no ponerme como de los favoritos, que no lo soy, la presión se va y juegas mucho más relajado", añadió

Horario y dónde ver los cuartos de final

El siguiente paso que tiene que dar son los cuartos de final, y su rival es el búlgaro Grigor Dimitrov. El partido es hoy, viernes 24 de junio, y se disputa en el cuarto turno de la pista central. A las 13:00 arranca la jornada con el Álex de Miñaur - Mannarino, después el Musetti - Rune, a continuación el Sebastian Korda - Cameron Norrie y en el último turno el Alcaraz - Dimitrov, que será, por tanto sobre las 18:00-19:00, auqnue en función de lo que dure el resto de partidos podría adelantarse y retrasarse. Todos los encuentros podrán verse en televisión a través de Movistar+ y el minuto a minuto del duelo de Alcaraz además puede seguirse en la web de "La Razón".

Dimitrov es en la actualidad el número 26 del mundo, pero como no se inscribió a tiempo en Queen's ha tenido que disputar la fase previa, que pasó sin problemas, eliminando precisamente a uno de los que ha sido rivales de Carlos, el francés Rinderknech, que después entró en el cuadro final como lucky loser y a punto estuvo de dar la sorpresa en la primera ronda ante el español. El búlgaro ya sabe lo que es vencer en Queen's, donde se proclamó campeón en 2014.

Respecto a los precedentes con Alcaraz, son claramente favorables al español, aunque es verdad que nunca se han visto las caras sobre hierba. Carlos venció a Grigor en los octavos de final de París - Bercy, sobre pista dura y bajo techo, en 2022, por 6-1 y 6-3; y recientemente le ha derrotado en la tierra del Mutua Madrid Open por 6-2 y 7-5.