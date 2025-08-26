Directo
Carlos Alcaraz - Reilly Opelka, en directo hoy: primera ronda del US Open 2025
El murciano deberá superar al gigante estadounidense que tiene uno de los mejores servicios del circuito
Carlos Alcaraz abrirá el último Grand Slam del año ante el jugador local Reilly Opelka (número 66 del mundo). Opelka, un estadounidense de 2'11, tiene uno de los mejores servicios del circuito. El murciano llega como flamante campeón de Cincinatti mientras Opelka alcanzó la tercera ronda de ese torneo tras dejar en la cuneta a un ''top10'' como Alex de Miñaur. No hay precedentes entre ambos.
Williams se va al tercer set así que Alcaraz no arrancará antes de las 03:30
Venus Williams se ha puesto a pegar palos desde el fondo de la pista y se ha apuntado el segundo set ante Muchova por 6-2. Esto provoca que el estreno de Alcaraz no se produzca en el horario previsto. Ya es noche cerrada en Nueva York y Carlitos no comenzará en ningún caso antes de las 03:30. En su vigésimo quinta participación en el US Open la mayor de las hermanas Williams se ha empeñado en seguir viva.
Opelka y unos números dignos de uno de los mejores sacadores del circuito
Un vistazo a los números. Como diría el legendario entrenador de la Jugoplastika, Boza Maljkovic, sobre las estadísticas: "Son como un bikini: dejan ver algo, pero no lo más importante". Opelka empezó el curso como el número 293 del mundo. Ahora es el 67. La clave de su juego, como ya lo era cuando fue campeón junior de Wimbledon, está en el servicio. Gana el 88,2 por ciento de los juegos que saca lo que le sitúa en el «top 10» de la estadística; suma el 78,8 por ciento de los puntos con el primer saque, una cifra que sólo mejoran Sinner y Fritz y roza los 4.000 saques directos en su carrera, casi 17 por partido. Su entrenador, Denis Kudla, quiere más: "Está sirviendo bien, pero no perfecto como él lo puede hacer". Según el propio Opelka el año que mejor sacó fue en 2021 cuando colocó dentro dos de cada tres primeros. Ahora está en un 61,4 por ciento.
Alcaraz, preparado para el bombardeo de Opelka
Enfrente de Carlitos hoy va a estar una raqueta que le va a dar cero ritmo de partido. Alcaraz se topa con Reilly Opelka y eso suponen saques rondando los 230 kilómetros por hora y cañonazos que salen desde unos 3,50 metros de altura. Los 2,11 del estadounidense le convierten en el jugador más alto del circuito. Llegó a ser "top 20", pero entre agosto de 2022 y julio de 2024 no jugó un solo partido. Problemas físicos en el brazo derecho, dos operaciones de muñeca y la extirpación de un tumor en la cadera le tuvieron al borde de la retirada. «Pensé en dejarlo y estaba listo para ello porque soy muy consciente de lo que viví. Creo que soy bueno para sacar lo mejor de mí en ciertas situaciones pero en este caso me fue muy difícil», comentó.
De luto por la muerte de Angela Mortimer-Barrett
La extenista Angela Mortimer-Barrett, campeona de Wimbledon en 1961, Abierto de Australia 1958 y Roland Garros 1955, falleció el lunes con 93 años. Mortimer-Barrett se sobrepuso a la pérdida de audición al principio de su carrera y también se vio obligada a superar frecuentes batallas contra la enfermedad. Además, se convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 1967, el mismo año en que se casó con el ex jugador británico y comentarista de éxito John Barrett. La presidenta del All England Club, Deborah Jevans, dijo que les entristece "profundamente" conocer la noticia del fallecimiento de Angela Mortimer Barrett, la campeona individual femenina de Wimbledon de más edad. "Angela será recordada por su determinación y extraordinaria dedicación, que la llevaron a superar importantes retos para llegar a lo más alto del tenis", añadió. "En nombre de todos en el All England Club, ofrezco mis sinceras condolencias al marido de Angela, John; sus hijos, Michael y Sarah Jane; nietos, familia y amigos", concluyó Jevans. Descanse en paz Angela Mortimer-Barrett.
Bucsa y Jaume Munar ya están en segunda ronda
Cristina Bucsa y Jaume Munar ya están en la segunda ronda del torneo. La cántabra se impuso a la estadounidense Claire Liu por 6-2 y 6-1 y en segunda ronda se medirá con la filipina Alexandra Eala. Munar derrotó en cuatro sets al portugués Jaime Faria (6-0, 6-3, 5-7 y 6-2). Munar fue muy superior desde el arranque del duelo pese a ceder el tercer parcial. El balear se medirá con el ganador del partido entre el canadiense Gabriel Diallo y el bosnio Damir Dzumhur.
Esperando la resolución del partido de Venus Williams
La mayor de las hermanas Williams recibió una invitación de la organización para competir en el US Open con 45 años. Y ahí está Venus peleando con la checa Muchova por seguir viva en el torneo. Ha cedido el primer set por 6-3, pero está mandando en el segundo por 3-1. Si la estadounidense gana este parcial, es complicado que el partido de Alcaraz comience antes de las 03:30. Veremos.
Alcaraz: de la bendición al rapado de la cabeza
Cualquier movimiento de Alcaraz en Nueva York despierta reacciones de todo tipo. No hubo más que comprobar cómo respondió al personal a su partido con Raducanu en el dobles mixto. Perdieron, no tuvieron opciones, pero el español y la británica fueron la pareja más mediática del nuevo formato de torneo. Horas después del sorteo del cuadro aparecieron unas imágenes de Carlitos siendo bendecido por un sacerdote y el revuelto en redes también fue curioso. Lo de la cabeza rapada ha dejado corto todo lo anterior. Debut en el torneo, en el turno de noche de la Arthur Ashe y con una nueva imagen de Alcaraz. El show puede ser de los buenos.
¡Ojo, al nuevo "look" de Alcaraz!
Hace un par de horas en redes sociales han aparecido imágenes de Alcaraz con su nuevo aspecto después de raparse la cabeza. La imagen es brutal. Gustará más o menos, pero a nadie deja indiferente. Las primeras reacciones han llegado desde los propios colegas de Carlitos. Frances Tiafoe ha sido tan sincero como de costumbre. El estadounidense no se ha cortado: "Es horrible". Y se lo ha soltado a Alcaraz en sus narices. La nueva imagen ya ha dado la vuelta al mundo y las redes sociales arden con el aspecto de Alcaraz.
¡Bienvenidos al US Open! ¡Bienvenidos al Alcaraz - Opelka!
¡Muy buenas madrugadas! Planazo para un 26 de agosto en plena madrugada española y mientras anochece en Nueva York. Esto promete. Carlitos debuta en el US Open y preparaos porque hay sorpresa: el número dos del mundo se ha pegado una rapada impactante. La nueva imagen es brutal. Enfrente Opelka, con sus 2,11, su gorra, su melena y su barba. Nunca se han enfrentado hasta hoy. La Arthur Ashe espera.
