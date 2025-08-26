Carlos Alcaraz - Reilly Opelka, en directo hoy: primera ronda del US Open 2025

Un vistazo a los números. Como diría el legendario entrenador de la Jugoplastika, Boza Maljkovic, sobre las estadísticas: "Son como un bikini: dejan ver algo, pero no lo más importante". Opelka empezó el curso como el número 293 del mundo. Ahora es el 67. La clave de su juego, como ya lo era cuando fue campeón junior de Wimbledon, está en el servicio. Gana el 88,2 por ciento de los juegos que saca lo que le sitúa en el «top 10» de la estadística; suma el 78,8 por ciento de los puntos con el primer saque, una cifra que sólo mejoran Sinner y Fritz y roza los 4.000 saques directos en su carrera, casi 17 por partido. Su entrenador, Denis Kudla, quiere más: "Está sirviendo bien, pero no perfecto como él lo puede hacer". Según el propio Opelka el año que mejor sacó fue en 2021 cuando colocó dentro dos de cada tres primeros. Ahora está en un 61,4 por ciento.